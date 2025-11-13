舒淇《女孩》好威再殺進國際影展 馮德倫1句話放閃

舒淇（左）讚9m88完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。甲上娛樂提供



舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》繼榮獲釜山影展「最佳導演獎」後再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，她將率9m88、白小櫻出席開幕活動。該片日前在香港首映，馮德倫驚喜現身力挺老婆，更幽默提問：「是不是因為妳都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」1句話笑翻全場。

《女孩》從威尼斯影展主競賽單元世界首映後，陸續入選多倫多國際影展、盧米埃影展（Lumière Film Festival）、巴亞多利國際影展（Valladolid International Film Festival）、倫敦東亞影展（London East Asia Film Festival）與東京FILMeX影展競賽單元，此外也入圍印尼日惹亞洲影展（Jogja-NETPAC Asian Film Festival）主競賽與紅海國際電影節（RSIFF），成為首批受邀的華語女性導演作品之一。

該片以真摯筆觸描寫母女情感與女性成長，飾演靈魂角色「女人」的9m88片中情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，坦言殺青後仍無法抽離角色情緒，「我大概有1、2個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇」。

9m88也表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下」。最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情；舒淇則大讚她「展現出極為真誠的脆弱與力量」，認為她完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。

