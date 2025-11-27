舒淇《女孩》心路感性告白 攜9m88、白小櫻齊聚新加坡影展

《女孩》導演舒淇（右起）與主演9m88、白小櫻（中），亮麗出席新加坡國際影展開幕儀式。（甲上娛樂提供）

女星舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》自威尼斯影展主競賽單元世界首映以來，屢屢獲選國際影展，近日再獲波蘭電影攝影藝術國際影展最佳首部電影「金蛙獎」（Golden Frog），昨天（26日）則在新加坡國際影展（SGIFF）開幕放映。

《女孩》導演舒淇昨晚領軍主演9m88與白小櫻出席新加坡影展揭幕，舒淇映前與觀眾感性分享心路歷程：「花了十年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」她也坦言導演工作比想像中更具挑戰。

新加坡國際影展方則準備具當地特色的小禮物「作文簿」與「堅持膏」送給兩位演員，寓意她們在表演道路上持續精進、勇敢前行。舒淇貼心準備香港上映限定的明信片特典，並親筆簽名帶給9m88與白小櫻當紀念，讓白小櫻相當驚喜：「宣傳期一直想跟導演要簽名，但都太匆忙找不到時機，收到這份禮物真是太幸福了！」

舒淇（右起）、白小櫻、9m88出席新加坡國際影展《女孩》開幕，影展方由影展總監童祈為代表送上作文簿和堅持膏給2位演員。（甲上娛樂提供）

白小櫻降齡演出《女孩》中個性內斂壓抑的「小麗」，她開心表示：「第一次來新加坡就是《女孩》的影展開幕，非常夢幻！我吃了肉骨茶、咖椰吐司，也有去著名景點魚尾獅拍照，希望有機會常來！」白小櫻也分享：「導演教會我去感受環境的氛圍細節，對表演是一大助力，我覺得生活也變得更有趣了。」她更形容舒淇在片場是大家的開心果，「讓我在沈浸於表演之餘，帶給我很大的力量。」

《女孩》以細膩視角描繪女性在成長、情感與自我探索中的多重面貌，在新加坡國際影展開幕夜獲得滿堂喝采，舒淇表示：「這是發生在1988年的故事，希望觀眾可以用沉靜的心情去感受。這不只是關於救贖自己，更是屬於日常生活的一部分。」《女孩》由華文創股份有限公司製作，現正全台熱映中，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂官方FB、官方IG。

