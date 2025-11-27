舒淇「女孩」揭幕新加坡影展 透露再執導筒可能

（中央社記者王心妤台北27日電）影后舒淇執導的首部長片「女孩」，成為新加坡國際影展開幕片。舒淇昨晚出席活動並分享創作心路歷程，她表示，走到此刻很不容易，而是否會有下一部導演作品就看觀眾反應。

「女孩」昨晚在金沙劇院放映，舒淇率演員9m88、白小櫻出席。舒淇在映前表示，花了10年走到現在，新加坡國際影展是最後一站，很感謝優秀的演員一起走到這裡，而當導演比想像中更具挑戰，「至於會不會再導第2部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了。」

主辦單位特別準備具當地特色的「作文簿」與「堅持膏」送給演員，期待她們在表演道路上持續精進、勇敢前行；舒淇則另外準備有簽名的明信片送給白小櫻，讓她相當開心。白小櫻提到，舒淇在片場是大家的開心果，讓她沉浸表演，也獲得很大的力量。

「女孩」全台上映中。（編輯：張雅淨）1141127