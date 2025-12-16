舒淇《尋她》下田學農活挑戰全素顏！ 導演揭兩人緣分：我的第一次
金馬影后舒淇主演並擔任出品人的電影《尋她》，以新生兒在雨夜離奇失蹤事件為開端，藉由一個充滿懸念的謎團，刻畫出母親在家庭與社會傳統束縛下的掙扎，以及女性找回尊嚴的勇氣。該片因展現嫻熟敘事與精緻影像，榮獲上海電影節金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定。
電影以質樸又銳利的筆觸，描繪了中國鄉村女性在男尊女卑社會中的困境。故事聚焦於一個新生兒在雨夜離奇失蹤，女主角陳鳳娣（舒淇 飾）在流言、懷疑與偏見中，獨自踏上尋女之路，也被迫面對一個個被埋藏的殘酷現實。
31歲新導演處女作轟動影展 懸疑切口探索女性生存困境
年僅31歲的導演陳仕忠表示，他認為世上真正的悲劇往往曝露在炙熱的陽光下，而這起離奇失蹤事件就是一道細膩的切口，用來探索女性在父權社會中的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。
舒淇在《尋她》中以顛覆性的表演塑造了這位足以成為經典的農村母親「陳鳳娣」。她為角色放下過往的亮麗形象，素顏出鏡、以樸素造型和克制情感，展現了農村婦女的堅韌與脆弱。她甚至親自學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色生活的真實感。
舒淇顛覆形象素顏出鏡 導演：誰說農村女性沒有美？
導演陳仕忠透露，從自己寫劇本時，腦中浮現的「陳鳳娣」就是舒淇，她是唯一人選。陳仕忠感性回憶，他人生第一次看電影時，女主角就是《西遊∙降魔篇》的舒淇；10年後首部長片就能與她合作，緣分令人驚嘆。
面對外界對舒淇形象飾演農村角色的質疑，導演堅定表示：「我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」舒淇將透過細膩、真實的演出，讓觀眾感受母親在極端困境下的勇氣與堅韌，為全片增添獨特魅力。《尋她》將於本週五（12/19）在全台上映。
更多鏡報報導
時隔13年！龍千玉淚崩親曝女兒離世「真相」 愛女首度入夢嘆都是「老天爺安排」
柯震東遇上神力流浪漢！九把刀《功夫》預告爆光 麻吉大哥：Uncle做的電影
獨家／林毓家認愛柯震東師妹許莉廷！差3歲姐弟戀甜炸 羞喊：我就想被照顧
其他人也在看
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 21
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 11 小時前 ・ 35
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
步上楊冪後塵？迪麗熱巴連5劇仆街 陷入「人紅戲不紅」窘境…
大陸人氣女星迪麗熱巴主演的新劇「梟起青壤」近日收官，但整體而言，該劇播放量未達預期，劇情熱度和口碑也差強人意，豆瓣評分只...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 12
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 3 天前 ・ 29
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 21
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 17
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 51
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
【韓劇週榜】《一吻爆炸》收視回升 張基龍悔婚闖香閨 與安恩真展開「超曖昧半同居」
最新一週（12/08～12/14）韓國電視劇收視率出爐，SBS《一吻爆炸》本週播出第10集，收視率來到 6.6%，較前一回上升了0.2%。儘管面對同時段強敵環伺，該劇憑藉著逐漸白熱化的劇情發展，成功留住觀眾目光，收視呈現微幅成長的趨勢，隨著劇情進入中後段，後續爆發力備受期待。太報 ・ 6 小時前 ・ 1
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 10 小時前 ・ 1
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 72
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5