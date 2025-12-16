舒淇《尋她》下田學農活挑戰全素顏！ 導演揭兩人緣分：我的第一次

舒淇（右）與白客（左）在《尋她》片中詮釋嶺南農村中的尋常夫婦。采昌國際多媒體提供

金馬影后舒淇主演並擔任出品人的電影《尋她》，以新生兒在雨夜離奇失蹤事件為開端，藉由一個充滿懸念的謎團，刻畫出母親在家庭與社會傳統束縛下的掙扎，以及女性找回尊嚴的勇氣。該片因展現嫻熟敘事與精緻影像，榮獲上海電影節金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定。

電影以質樸又銳利的筆觸，描繪了中國鄉村女性在男尊女卑社會中的困境。故事聚焦於一個新生兒在雨夜離奇失蹤，女主角陳鳳娣（舒淇 飾）在流言、懷疑與偏見中，獨自踏上尋女之路，也被迫面對一個個被埋藏的殘酷現實。

31歲新導演處女作轟動影展 懸疑切口探索女性生存困境

年僅31歲的導演陳仕忠表示，他認為世上真正的悲劇往往曝露在炙熱的陽光下，而這起離奇失蹤事件就是一道細膩的切口，用來探索女性在父權社會中的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

廣告 廣告

舒淇在《尋她》中以顛覆性的表演塑造了這位足以成為經典的農村母親「陳鳳娣」。她為角色放下過往的亮麗形象，素顏出鏡、以樸素造型和克制情感，展現了農村婦女的堅韌與脆弱。她甚至親自學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色生活的真實感。

《尋她》導演回憶自己首度看電影，女主角就是舒淇，開啟十年後與她合作的緣分。采昌國際多媒體提供

舒淇顛覆形象素顏出鏡 導演：誰說農村女性沒有美？

導演陳仕忠透露，從自己寫劇本時，腦中浮現的「陳鳳娣」就是舒淇，她是唯一人選。陳仕忠感性回憶，他人生第一次看電影時，女主角就是《西遊∙降魔篇》的舒淇；10年後首部長片就能與她合作，緣分令人驚嘆。

面對外界對舒淇形象飾演農村角色的質疑，導演堅定表示：「我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」舒淇將透過細膩、真實的演出，讓觀眾感受母親在極端困境下的勇氣與堅韌，為全片增添獨特魅力。《尋她》將於本週五（12/19）在全台上映。



回到原文

更多鏡報報導

時隔13年！龍千玉淚崩親曝女兒離世「真相」 愛女首度入夢嘆都是「老天爺安排」

柯震東遇上神力流浪漢！九把刀《功夫》預告爆光 麻吉大哥：Uncle做的電影

獨家／林毓家認愛柯震東師妹許莉廷！差3歲姐弟戀甜炸 羞喊：我就想被照顧