舒淇一拎就爆紅！BV Veneta 半月包到底有多美？低調氣場成鬆弛系女神私服愛包

BOTTEGA VENETA的包包總有一股獨特韻味，讓人難以抗拒的魅力，先前舒淇現身2026春夏上海預覽會，手上的包包也是格外醒目，現在就來認識舒淇手上的半月包吧！

舒淇拿著Veneta包

圖片來源：BOTTEGA VENETA

舒淇在Bottega Veneta 2026春夏上海預覽會上，身穿新任創意總監Louise Trotter所打造的首個系列，一手拎著黑色的Veneta小包登場，率性慵懶的造型，隨即掀起大家搶先開拍。

認識 Veneta 包

圖片來源：BOTTEGA VENETA

Veneta 是 BOTTEGA VENETA 的經典名作之一，2002 年首次亮相至今，始終穩坐品牌最具代表性的包款位置。它以柔軟皮革打造，呈現像布料一樣自然的弧度，整體輪廓流動感十足，完全展現品牌「低調、細膩、重工藝」的核心精神。包款最核心的特色，就是 BV 最具標誌性的 Intrecciato 編織工藝。手工編織的皮革讓 Veneta 看起來柔軟、輕盈、像是優雅地貼合身體，既能手提，又能肩背，非常符合現代人追求簡潔但細節滿滿的生活語言。

目前 Veneta 共有 3 種尺寸、五款全新配色，從深色系到溫柔淺色都能找到合適選擇，不論通勤、旅行或日常外出都能搭配，是 BV 鐘愛者必收的質感包款。

古力娜扎、Elle Fanning 也有拿

圖片來源：BOTTEGA VENETA

Veneta 的魅力橫跨不同風格與性別，不只舒淇，古力娜扎與 Elle Fanning 也被捕捉到背著 Veneta 的造型照，各自演繹出率性、甜酷與知性不同氛圍，完全可以看出～這款包包也成為鬆弛感女星們的私下愛包啦！

男生也適合 Veneta 包

圖片來源：BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA的中性風格，就連男生背 Veneta 也超級好看。像是楊祐寧直接揹上大款 Veneta，整個人呈現俐落而沉穩的氣場；劉俊謙則選擇中款，以斜背方式示範更生活化的穿法，柔軟曲線與男性服裝的反差組合，意外地更有魅力，卻悄悄提升整體質感，是那種「背上去就顯得很會穿」的包。

封面圖片來源：BOTTEGA VENETA

