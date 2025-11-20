舒淇「未跟風轉發」反日貼文 神隱4天行蹤曝光！

娛樂中心／綜合報導



日本首相高市早苗日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲之際，中共官媒《央視》18日發出反日貼文，號召演藝圈明星轉發。不過僅有數位親中台灣藝人跟風轉發，而曾經轉發「九三閱兵」文的舒淇，卻未跟進轉發抗日貼文，微博神隱多天，反而更新IG，稍早曬出逛街照。





舒淇「未轉發反日貼文」微博神隱4天！突「包緊緊」低調現身香港逛街

近日中、日兩國關係緊張，中共官媒《央視》18日發出反日貼文，號召藝人轉發。（圖／翻攝自央視微博）

舒淇「未轉發反日貼文」微博神隱4天！突「包緊緊」低調現身香港逛街

吳克群、楊宗緯以及文淇3人跟進轉發央視反日貼文。（圖／翻攝自文淇微博、楊宗緯微博、吳克群微博）





近年不少台灣藝人轉往中國發展，時常響應中國官媒央視的號召，轉發貼文表態。9月中國舉辦「九三閱兵」時，央視曾發閱兵文慶祝抗日戰爭勝利80週年，多位台灣大咖藝人轉發，包括吳慷仁、歐陽娜娜、侯佩岑、伊能靜、吳奇隆等人，連49歲影后舒淇也也跟上轉發。近期中國因「台灣有事論」而反日情緒升溫，18日央視再發「反日貼文」，吳克群、楊宗緯以及文淇3人跟進轉發，不過舒淇卻未轉發。

舒淇「未轉發反日貼文」微博神隱4天！突「包緊緊」低調現身香港逛街

舒淇9月曾轉發央視閱兵文，此次卻未轉發央視反日貼文。（圖／翻攝自舒淇微博）

舒淇數日未在微博發文，僅稍早轉發電影宣傳文，而她這幾天卻頻繁更新IG，今（20日）她曬出近期私下出門穿搭，附上一張在電梯裡對鏡自拍照。她昨（19日）身穿連帽外套、運動長褲、拖鞋，打扮隨性舒適，戴上口罩、鴨舌帽低調現身香港銅鑼灣鬧區，還背著環保袋準備去超市補貨，笑稱「好似有點太隨性了吧，穿成怎樣拍照都要凹造型」。貼文一出，粉絲大讚「姊隨便穿都潮啊」、「依舊漂亮」、「你穿什么都美」、「舒服最重要」、「蓋不住你的氣場」。

舒淇「未轉發反日貼文」微博神隱4天！突「包緊緊」低調現身香港逛街

舒淇微博神隱4天，更新IG自曝行蹤。（圖／翻攝自舒淇IG）













