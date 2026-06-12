舒米恩入圍金曲3獎 曝體脂降低20％被虧「哪來的小鮮肉」

舒米恩推出新歌。（米大創意提供）

甫入圍三項大獎的台東阿美族詞曲創作歌手舒米恩Suming，今年除了等待獎項揭曉外，還再次跨足擔任「2026 台東博覽會原民力策展」的策展人。為了讓這個以台東原住民族文化為核心的展覽有一個屬於它自己的聲音，Suming 親自操刀創作主題曲〈你是有的〉。

歌詞結合華語與原民族語單詞，刻意保持一種台東的 chill 語感，那份輕鬆是台東原民文化的底氣。「『你是有的』這句話，是直翻英文 ＂You've got it＂ 是肯定對方能力與才華、稱讚很有料的意思，也是我想說給台東人和族人們聽：我們真的很有。」

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Suming 不只作主題曲，還為展覽拍 MV 作宣傳片，為此他還特別飲控健身讓自己體脂肪率低於 20 還帶點身材線條。「等一下，再讓我（伏地）壓一下身體，畫面上才比較好看」拍攝前他總是先跟導演這樣說，在文健站拍攝時還被長輩虧「是哪裡來的小鮮肉」讓 Suming 害羞得想把衣服趕快穿回去。

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