舒米恩叩關金曲3獎狠甩體脂肪！脫衣上陣被長輩虧「哪來的小鮮肉」
金曲獎入圍常客、台東阿美族創作歌手舒米恩，今年除了角逐三項大獎外，再度受邀擔任「2026台東博覽會原民力策展」策展人。為了替展覽打造專屬聲音，他親自創作主題曲〈你是有的〉已數位上架，希望透過音樂傳遞台東原住民族文化的自信與能量。
挑戰嘻哈曲風 唱出台東人的自信
不同於過往作品風格，〈你是有的〉融合輕嘻哈元素，以輕鬆流暢的旋律呼應展覽主題「凹！你是有的」。舒米恩表示，這句話源自當代原民青年常用語彙，帶有肯定、讚賞對方能力的意思，也代表他想對台東人及族人傳達的訊息：「我們真的很有料！」
他透露，這首歌其實是給自己的一項挑戰。因為展覽名稱本身帶有街頭感與當代語境，因此希望主題曲也能跳脫框架，選擇以較少嘗試的類嘻哈風格呈現。歌詞則融合華語與族語單字，保留濃厚的台東生活氣息與文化特色。
策展比唱歌燒腦 盼文化走進人心
除了創作歌曲，舒米恩這次也全程參與策展規劃。他坦言，相較於站上舞台演出，策展工作反而更加耗費心力，因為必須不斷吸收、整理與轉譯龐大的文化內容，才能找到最適合呈現的方式。
此次展覽以「台東頻率」為核心概念，透過聲音、祭典、飲食、土地與日常生活等元素，展現台東原住民族文化持續流動的生命力。舒米恩希望觀眾走進展場後，不只是觀看展品，而是真正感受到文化與當代生活的連結。
拍宣傳片健身 被長輩虧小鮮肉
為了宣傳展覽，舒米恩不僅親自拍攝MV及形象影片，還特別進行飲食控制與健身訓練，希望以最佳狀態入鏡。他笑說，每次拍攝前都會趕緊做伏地挺身讓線條更明顯，沒想到到文化健康站取景時，竟被長輩笑虧是「哪裡來的小鮮肉」，讓他害羞不已。
本次展覽最大亮點之一，便是結合AI技術與原民黑膠典藏打造的互動裝置。策展團隊從229首珍貴錄音中精選作品重新編曲，讓觀眾透過互動方式體驗傳統音樂與現代科技的碰撞。此外，「聽vuvu說故事」展區也邀請超過百個文化健康站長輩參與創作，以族語親自講述部落故事，留下珍貴文化記憶。
音樂會接力登場 展現台東文化底蘊
展覽將於7月3日至8月20日在台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）展出，期間並規劃《台東藍藍的》與《台東慢慢的》兩場音樂會，集結部落青年歌隊、傳統古謠團體及原民創作歌手接力演出，展現台東豐富多元的音樂樣貌。
目前正等待金曲獎結果揭曉的舒米恩坦言，雖然難免緊張，但現在更期待大家走進展覽現場、聆聽〈你是有的〉。他認為，台東累積超過50座金曲獎的背後，真正重要的是部落與族人長年累積的文化能量，而這次特展與主題曲，正是獻給台東最真誠的一句讚美：「凹！你是有的」。
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