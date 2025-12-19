舒米恩攜手部落青年快閃 為二0二六東博會暖身開唱

臺東縣政府為推廣原住民族文化、深化南島文化價值，展現臺東多元族群的生命力，將於二十日下午三時在臺東縣原住民族文化創意產業聚落TTICC 中央廣場舉辦《南島波動-快閃音樂會》，由金曲歌手 Suming 舒米恩攜手他的部落好朋友們「東布青」、「馬蘭部落拉全國」及「wadihang 都蘭青年傳唱隊」等三組青年團隊共同演出（見圖），歡迎民眾前往欣賞。

臺東縣政府原住民族行政處表示，作為二0二六「臺東博覽會」的重要前導，本次活動以原民文化為核心，呈現部落最真摯的音樂能量，並向世界展現臺東自許為「南島文化首都」所代表的自在、凝聚與創造精神，並以「部落原生 × 青年創作 × 文化底蘊」為主軸。透過傳統音樂元素與當代創作語彙的融合，讓文化不只是被觀看，而是成為現場流動的節奏與能量。期望藉由青年展演與文化傳承者的合作，延續台東長期推動的原住民族音樂、語言復振與母語創作成果，使文化在世代之間自然流轉、持續發聲。

原民處長高忠雲指出，舒米恩分享在阿美族的文化中，歌唱本身即承載著祝福、力量與族群歸屬的意涵，準備的曲目橫跨傳統吟唱、結合當代節奏的原創作品到青年族人的新世代語彙，展現南島文化在當代臺東持續轉譯、創造與延伸的多元樣貌，讓觀眾聽見貼近土地、生活與族群記憶的原民好聲音。

高處長強調，《南島波動-快閃音樂會》透過輕鬆、自在且具凝聚感的節慶形式，邀請縣民與國內外旅人走進TTICC，這不僅是場音樂文化的展演，更是臺東長期推動部落文化復振、跨世代連結的重要行動，讓文化從展場延伸至部落，從象徵轉化為生活中的力量。

《南島波動-快閃音樂會》作為二0二六臺東博覽會的暖身，不僅揭開展會序曲，也預告明年將透過多元展館、跨領域策展與衛星部落行動，持續展現臺東的自然底蘊與南島文化能量。誠摯邀請所有熱愛文化、音樂的朋友，共同迎接東博的第一道光，感受臺東獻給世界的重要音樂文化之禮。