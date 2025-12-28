舒米恩攜手部落青年 為2026臺東博覽會暖身開唱

舒米恩（右三）攜手部落青年為2026臺東博覽會暖身開唱

為推廣原住民族文化，向世界發出文化訊號，深化南島文化價值，展現臺東多元族群生命力，臺東縣政府舉辦《南島波動-快閃音樂會》，向世界宣告舉辦2026臺東博覽會。

這場音樂會以原民文化為核心，於原住民族文化創意產業聚落中央廣場舉行，「部落原生×青年創作×文化底蘊」為主軸，金曲歌手Suming舒米恩攜手「東布青」、「馬蘭部落拉全國」及「wadihang 都蘭青年傳唱隊」等共同演出。

臺東縣長饒慶鈴提到，音樂、南島文化是2026臺東博覽會重要拼圖，將透過多元展館、跨領域策展，以及與部落、社區連結的衛星行動，展現臺東南島文化能量及多族群共生共榮生命力。讓音樂文化不只存在於舞臺，而是回到部落、走進生活，成為陪伴大家前行力量，透過傳統音樂元素與當代創作語彙融合，讓文化不只是被觀看，而是現場流動的節奏與能量。

舒米恩分享在阿美族文化，歌唱即承載祝福、力量與族群歸屬意涵，準備曲目橫跨傳統吟唱、結合當代節奏的原創作品到青年族人的新世代語彙，展現南島文化在當代持續轉譯、創造與延伸樣貌，讓觀眾聽見貼近土地、生活與族群記憶的原民好聲音。

臺東縣政府原住民族行政處強調，《南島波動-快閃音樂會》透過輕鬆、自在且具凝聚感的節慶形式呈現，這是場音樂文化展演，更是臺東長期推動部落文化復振、跨世代連結的行動，讓文化從展場延伸至部落，從象徵轉化為生活中的力量，使文化在世代間自然流轉、持續發聲。