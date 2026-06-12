舒米恩金曲入圍3大獎 斜槓策展人打造原民專屬聲音

（中央社記者洪素津台北12日電）阿美族詞曲創作歌手舒米恩入圍本屆金曲獎3大獎，除歌手身分，他還跨足擔任策展人；今天開心發布為策展打造的全新單曲，歌曲有chill感，展現一個專屬台東原民的聲音。

台東阿美族詞曲創作歌手Suming舒米恩，以最新族語專輯「Mikerid引路」入圍第37屆金曲獎3大獎項，包含「最佳原住民語專輯獎」、「最佳原住民語歌手獎」及「年度專輯獎」，近日他斜槓擔任「2026台東博覽會原民力特展」策展人，他透過新聞稿表示跨足策展人不是第一次，但這次展覽是他做過最燒腦的事，「策展是一直在不斷接收、消化與轉譯的過程。」

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為讓這個以台東原住民族文化為核心的展覽有一個屬於它自己的聲音，舒米恩親自操刀創作主題曲「你是有的」，用台東原民語感打造出輕鬆自信旋律，直接呼應特展名稱「凹！你是有的」這充滿力量的肯定句，也是整場展覽核心靈魂。

舒米恩表示，嘻哈是跨世代都不陌生的音樂語言，想藉此凸顯原民文化的自信，歌詞結合華語與原民族語單詞，刻意保持一種台東chill感，那份輕鬆是台東原民文化底氣，「我希望展覽真的能走入人的心裡，而不是過目即忘。我選擇音樂作核心，用黑膠、AI、裝置藝術，讓傳統文化有機會以新的方式在當代跟大家對話。」

舒米恩不只作主題曲，還為展覽拍MV作宣傳片，為此他還特別飲食控制健身讓自己體脂肪率低於20、還帶點身材線條，沒想到拍攝時還被長輩虧「是哪裡來的小鮮肉」，讓舒米恩超害羞。（編輯：陳仁華）1150612