舒翠玲不滿桃園土石方自治條例修法遭封鎖 籲市府補強公共工程監管漏洞

桃園市議會今(17)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員舒翠玲針對「土石方自治管理條例」執行多年來的亂象提出嚴厲批評，直指市府過去黑箱封鎖、管理失靈，導致桃園土地長期遭受破壞。她要求市府應正視土石方管理漏洞，提升公共工程監督強度，守護市民生命財產安全。

舒翠玲指出，103至105年間土石方亂倒問題嚴重，民怨沸騰，因此地方修訂自治條例並於106年增設GPS監控，本以為可改善，卻在實務執行上再度走樣。她說，部分運輸車輛僅在工地口「晃一下」就離開，甚至出現「賣證明」與不實通報等情況。

舒翠玲更揭露，有業者藉軍事單位名義及《要塞堡壘法》規定，以「退伍軍人開墾」名義向軍方申請，再假借公共工程為由進行濫墾、亂倒，形成漏洞。

舒翠玲指出，三接工程挖出的污泥應送台北港，卻發現下游承包廠商皇昌營造相關處置流程未必須向桃園市政府申請核准，使公共工程監管形同真空，導致業者「公然為所欲為」。

舒翠玲表示，108年底修法後要求公共工程全面納管，包括工地大門裝設監視設備上網公開、工程資料送建管處審核、每月應向地方政府申報紀錄。此修法已於108年經議會三讀、市府送行政院審核。

舒翠玲指出，行政院秘書長及內政部雖先後以適法性及技術問題要求市府研議，但最終行政院已發文准予核定。然而市府收到核定公文後卻遲未公告。

舒翠玲痛批，前市長鄭文燦以「個資保護」、「營業秘密」等理由拒絕公告，造成行政院核准修訂的土石方自治條例自109年起「被封鎖」五年之久，使桃園市土石方管理形同盲區。

舒翠玲補充，因高雄「大峽谷」事件引發全國關注，行政院已決定自明(115)年1月1日起，全國所有負責清除營建剩餘土石方的機具，均須安裝國土署審驗合格的GPS車機，並即時回傳資料至官方平台。

舒翠玲不滿指出，今年4月才得知市府將自治條例「封鎖」五年，痛批過去做法如「睜眼說瞎話」，導致桃園土地遭破壞多年。她強調，推動土石方自治條例期間曾遭既得利益者攻擊，但仍會持續監督。

舒翠玲呼籲張善政市府應展現道德與決心，全面補強公共工程監管漏洞，完整修正自治條例，「讓桃園成為全國領頭羊，確保人民生命財產安全。」

