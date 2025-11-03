舒華、郭富城、幻藍小熊、曾沛慈、tripleS Alphie⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/5~11/9

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國女團i-dle的台灣成員舒華接下網路節目《鑑定師》全球版主持棒，將首次在TICC舉辦出道8年的首場個人Talk Concert！還邀請MAMAMOO頌樂、少女時代孝淵、林柏宏擔任嘉賓，演出時間？活動內容？郭富城在高雄巨蛋連唱兩場，幾點開放入場？哪裡買票？GENBLUE幻藍小熊出道一週年回台開唱，演出地點？購票福利？曾沛慈北流開唱，將帶來經典老歌和最新歌曲；tripleS小分隊Alphie登台演出，台灣成員許念慈也將隨隊返台！此外還有GRe4N BOYZ、秋泳愚（秋英宇）、NELL、NIKO NIKO TAN TAN、PURPLE KISS、JANNABI、Regallily等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

舒華、郭富城、幻藍小熊、曾沛慈、tripleS Alphie⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理11/5~11/9精彩演出。

【11/5~11/9演唱會/活動整理速看】

11/5（三）

舒華｜台北國際會議中心 TICC｜19:30

11/8（六）

GRe4N BOYZ｜Zepp New Taipei｜18:00

秋泳愚（秋英宇）｜台大體育館1樓｜18:00

NELL｜SUB Live｜18:30

郭富城｜高雄巨蛋｜18:30｜Day1

GENBLUE幻藍小熊｜高雄流行音樂中心 海音館｜19:00

曾沛慈｜台北流行音樂中心 表演廳｜19:30

NIKO NIKO TAN TAN｜The Wall Live House｜19:30

11/9（日）

PURPLE KISS｜Clapper Studio｜15:00

JANNABI｜Zepp New Taipei｜17:00

Regallily｜The Wall Live House｜18:00

郭富城｜高雄巨蛋｜18:30｜Day2

tripleS Alphie｜Legacy TERA｜18:30

🗓️11/5（三）

舒華演唱會嘉賓？粉絲福利有哪些？

韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華接下網路節目《鑑定師》全球版主持棒，除了邀請多組台韓藝人演出節目，11/5她還將在台北國際會議中心 TICC舉辦出道8年的首場個人Talk Concert，預計邀請MAMAMOO頌樂、孝淵、林柏宏等節目嘉賓一起與粉絲們見面。（來聽歌）

🗓️11/8（六）

GRe4N BOYZ演唱會形式？演出時間？

GRe4N bOYZ是由HIDE、navi、92、SOH 四位成員所組成的團體，四位成員皆持有牙醫執照，為了兼顧醫療工作，因此始終以不公開面貌的方式進行音樂活動。這次GRe4N BOYZ將以沉浸式劇場概念帶來《“The XY” ～明天，比今天多一點～》演唱會，全新企劃加上極具巧思的精心設計，帶領歌迷進入一段跨越時空的冒險故事。（來聽歌）

時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：注意本次為沉浸式演唱會形式，演出期間所播放之影片內容無中文字幕。

售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）

秋泳愚見面會時間？台大體育館怎麼去？

南韓演員秋泳愚（舊譯：秋英宇）這兩年演出的韓劇部部大受歡迎，無論是在《外傷重症中心》中充滿幹勁的外科醫師楊載源，還是《牽牛與仙女》中努力克服自己命運的裴堅遇，或是頑皮卻心地善良的奉守，秋泳愚的多重面貌，11/8台灣的粉絲就可以見到啦！（看帥照）

NELL演唱會在哪裡舉辦？有哪些代表作？

韓國現代搖滾樂團 NELL 由創作首腦金鍾完、貝斯手李正勳、吉他手李在景組成，作為韓國獨立樂團始祖的他們，擁有《Four Times Around the Sun》、《Stay》等眾人耳熟能詳的作品。這次他們首次帶來在韓國行之有年的「不插電演唱會」，11/8於 SUB LIVE 舉辦《NELL‘S SEASON 2025 'Still Sunset' in TAIWAN》，和台灣樂迷共度難忘的夜晚。（來聽歌）

時間、地點：18:30｜SUB Live（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行約7分鐘）

開唱前請注意：全區站席，一般票觀眾僅可於一樓觀賞，加購 VIP 套組者則可選擇於一樓或二樓。

售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）

郭富城演唱會幾點開始？高雄巨蛋怎麼去？｜Day 1

「舞台天王」郭富城繼去年底在台北小巨蛋開唱後，再宣布將於11/8、11/9在高雄巨蛋舉辦《星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》，這也是他第一次站上高雄巨蛋舞台，對此他特地準備了有別於台北站的樣貌，將帶給南台灣的歌迷更多不一樣的驚喜與感動！（來聽歌）

GENBLUE幻藍小熊演唱會地點？購票福利？

GENBLUE幻藍小熊出道一週年，將帶著這一年來走過全世界舞台的足跡，於11/8回到家鄉台灣，在高雄流行音樂中心，與所有餅乾們（官方粉絲名）再次相遇！（來聽歌）

曾沛慈演唱會實名制規則？入場時間？

曾沛慈在台北流行音樂中心舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，這場演出有大家熟悉的經典好歌，也有最愛的新歌熱唱，最精緻的舞台、最華麗的製作，以及曾沛慈精心準備的「驚喜」，要用她的溫柔嗓音唱出愛與成長的故事。（來聽歌）

NIKO NIKO TAN TAN演唱會地點？幾點開始？

NIKO NIKO TAN TAN繼日本巡演後，將熱情延伸到海外，11/8在台北The Wall Live House登場！NIKO NIKO TAN TAN是跨越各種類型，融合音樂、影像、藝術的創意混合組合，他們將以充滿舞動感的電子音樂，震撼的舞台演出與VJ，帶來壓倒性的體驗。（來聽歌）

時間、地點：19:30｜The Wall Live House（怎麼去：捷運公館站1號出口步行約7分鐘）

開唱前請注意：演出當天需依票面序號整隊入場。

售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）

🗓️11/9（日）

PURPLE KISS演唱會時間地點？幾點入場？

南韓女團PURPLE KISS自2021年出道，以能唱又能跳的堅強現場實力聞名，還是MAMAMOO的同門師妹，他們將登台帶來《A Violet to Remember》演唱會，不過她們日前宣布將在今年11月結束團體活動，所以這場演出應該會是PURPLE KISS最後一次以團體之姿在台灣開唱，讓粉絲們更加珍惜。（來聽歌）

JANNABI演唱會地點？取票方式？

韓國最具詩意的復古搖滾樂團 JANNABI，將於今年秋天帶著這份浪漫踏上首次海外舞台，《JANNABI LIVE : TAIPEI Ⅰ》 11/9在新莊Zepp New Taipei登場！將他們獨有的感性旋律，寫進台北的夜，與台灣的歌迷共度浪漫的夜晚。（來聽歌）

時間、地點：17:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：開演前5天始開放取票，取票方式為ibon取票。

售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）

Regallily演唱會怎麼去？會唱《迷宮飯》歌曲嗎？

日本女子搖滾樂團Regallily（リーガルリリー）登台帶來《Twinkling Star TOUR》演唱會，她們去年成團10週年，演唱人氣動畫《迷宮飯》片尾曲〈キラキラの灰〉引起關注，在日本與海外累積不少新樂迷，這次的台灣演出將帶來帥氣的演奏，以及充滿張力的現場舞台，讓大家感受她們的音樂魅力。（來聽歌）

時間、地點：18:00｜The Wall Live House（怎麼去：捷運公館站1號出口步行約7分鐘）

開唱前請注意：全場站席，預計16:30起依票種及票面序號整隊，17:00開放入場。

售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）

郭富城演唱會有幾場？舞台特色？｜Day 2

郭富城剛迎來60歲生日，不僅狀態維持良好，舞台魅力依舊，還喜迎第三個女兒。這次《星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》高雄站除了帶來膾炙人口的經典歌曲，更加碼延伸舞台，要和粉絲們近距離互動！（來聽歌）

tripleS Alphie演唱會幾點開始？成員有誰？

韓國24人女團tripleS的小分隊「Alphie」將於11/9在Legacy TERA開唱，帶來《tripleS Alphie World Tour〈Alpha Percent〉in TAIPEI》演出。Alphie成員包括琉然、念、諝娫、琴音、示溫、凜、采湲、夏妍等8人，其中念（許念慈）是台灣囡仔，這次也將隨隊回台演出。（來聽歌）

