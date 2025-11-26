舒華「仙氣感」掀整形疑雲？盧建勳醫師解析：她的變化不是醫美造成的
近期，南韓女團 I-DLE 成員舒華的經紀公司CUBE為回饋粉絲，透過官方平台發布一張舒華的自拍照，臉頰被調得更澎潤、下巴線條被內縮，膚色也被硬生生改成偏暖色調，被粉絲驚呼「仙氣感爆棚」。不過，隨著討論度升高，也掀起「舒華是不是有做醫美？」疑雲。
守葳診所盧建勳院長以專業角度檢視舒華的五官後，給出明確結論：「她的臉沒有結構性改動的痕跡。從骨架、眼型到鼻型，都保持著她出道時的狀態。」盧建勳院長指出，舒華的變化更像是嬰兒肥消退、體態管理與妝容成熟帶來的立體效果，而非醫美介入。
天然骨相依舊，嬰兒肥減少才是立體關鍵
外界最常討論的，是舒華從「嬰兒肥可愛型」到現在的「仙氣冷山美人」的轉變。盧建勳院長解釋，這其實非常合理。「她本來就是東方古典型臉蛋，出道初期嬰兒肥，看起來圓潤自然。」盧建勳院長指出，隨著她後期戒麵粉飲食以及長期輕量減脂，體脂下降讓臉部線條自然銳化。
盧建勳院長指出，舒華從剛出道時的清純、帶點嬰兒肥的樣貌，逐漸轉向更成熟、有氣場的舞台風格，也因此讓外界一度誤以為她在五官「動了什麼」。「這不是醫美造成的『雕刻感』，而是嬰兒肥減少後的乾淨輪廓。」盧建勳院長強調，嬰兒肥一旦變少，下巴線條會更明顯、蘋果肌顯得緊實，照片與鏡頭前就會呈現「立體」的效果。
妝容風格變成熟立體，誤被認為「動了五官」
盧建勳院長解釋，舒華近兩年臉部線條的確更乾淨，少了過去的柔軟圓潤感，自律減重與持續做皮拉提斯，會自然讓下顎線條明顯許多，再搭配偏霧面、乾淨的底妝，就會讓臉的立體度看起來提升。舞台強光本身也會放大陰影，讓她在鏡頭前更顯「深邃」。
盧建勳院長笑說，很多人誤以為舒華的眼睛或鼻子有動過，是因為她現在非常會用妝容放大特色。「她的眼型這幾年沒有大變，只是妝感真的成熟許多。」盧建勳院長補充，像上挑眼線會自然拉長眼型，深色眼影能增加層次，高光與鼻影則能讓鼻樑在鏡頭前更突出，整體效果看起來就像五官被「微調」過。
舒華的魅力不是醫美做的，而是自律的結果
近年舒華以冷調氣質圈粉無數，越來越具「神秘仙氣」。對此，盧建勳院長形容：「她的臉有很乾淨的比例，沒有過度修飾的痕跡。她的美是屬於『自己長成的美』。」
盧建勳院長指出，許多女孩常拿著明星照片想「做成一樣」，但舒華的例子正好顯示，美感可以來自自律、身體狀態改變與風格成熟，而不是手術。「有些五官用醫美做不出來，因為那是她氣質與成長堆出來的。」盧建勳院長總結：「舒華的變化是健康、自然、漸進的。她沒有整形，只是越來越像她該成為的樣子。」
