舒華來了！i-dle搶先TWICE 3/7台北大巨蛋開唱

韓國人氣女團i-dle。（圖／翻攝自i-dle IG）





搶先TWICE一步，韓人氣女團i-dle宣布2026年3月7日將登台北大巨蛋開唱，成為第一組攻進大巨蛋舉辦專場演唱會的南韓女團，i-dle的全新巡演將從首爾開跑，而台灣就是全球第二站。攤開大巨蛋的追星日曆，明年可以說是「韓流不斷」，演唱會帶動的整體商業價值，每年估計可以創造超過100億元的產值。

全團一襲緊身黑衣火辣造型，南韓女團i-dle洗腦神曲〈Queencard〉音樂催落，瞬間以女王姿態稱霸全場。

i-dle〈GoodThing〉：「Baby I heard your goodthing，Its really really really good，Baby I heard your goodthing，Its really really really good。」

i-dle在2024年5人霸氣宣布一起續約，打破KPOP屆的7年魔咒，而團員中來自台灣的女孩舒華，更是因為直率個性擄獲大票粉絲。

i-dle成員舒華：「在這次10週年演唱會上，我將以MC身分站上舞台，雖然很緊張，但想到能見到大家，心臟就撲通撲通非常激動。」

這回舒華被選中成為亞洲明星盛典主持人之一，錯過這次機會也別著急，還有機會能夠近距離觀賞女神。i-dle宣布登上台北大巨蛋開唱，是首個唱近大巨蛋的韓國女團。除此之外，超人氣男團TXT也將在2026年攻蛋開唱。

TXT〈Chasing That Feeling〉：「Chasing that feeling，Chasing that feeling，Chasing that feeling，Its all I know，Its all I know。」

實際攤開大巨蛋日程表，2026韓流一波波不斷來襲，除了1/10即將舉辦的金唱片頒獎典禮之外，1/31-2/1 TXT率先成為領頭羊開唱，緊接著3/7 i-dle睽違一年多再度來台，還有3/21-3/22的TWICE，繼高雄場之後又將掀起熱潮。

舒華這次搶在同樣身為台灣女孩的子瑜之前攻蛋，回故鄉和台灣粉絲相見歡。大勢韓團紛紛選中台北大巨蛋開唱，吸引滿滿人潮帶動錢潮，讓巨蛋搖身一變成為金蛋。



