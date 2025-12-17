舒華化身觀光大使 「桃園女兒」熱推家鄉景點

舒華以桃園觀光大使身分，隨著桃園市政府正式發布完整版90秒的桃園觀光宣傳影片亮相，以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。其中一站拍攝行程來到福仁宮，舒華在拍攝空檔瞬間化身導遊，轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊中的韓國夥伴聽聞福仁宮供奉財神，紛紛雙手合十祈求，讓她笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」

舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事（圖／桃園市政府觀光旅遊局 提供）

影片中，舒華漫步大溪老街，細嚐百年茶香，在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站上小烏來天空步道與繩橋眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，並前往橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。

影片畫面亦延伸至更多桃園經典風景，帶領觀眾走進拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，沉浸於大自然的療癒之境；走訪海岸線，眺望草漯沙丘，感受開闊壯麗的浪漫氛圍；最後在中壢夜市的熱鬧煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌，完整勾勒出桃園兼具內斂氣質與都會活力的多元城市風貌，將舒華心裡的桃園完整呈現。

舒華化身為最懂家鄉的「桃園女兒」（圖／桃園市政府觀光旅遊局 提供）

舒華的桃園觀光大使廣告於夏末拍攝完成，所有出現在代言影片中的桃園景點都讓她驚豔不已，也因體質怕熱，拍攝團隊特別為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓她笑稱賺到了，「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受。」

身為桃園女兒，舒華也分享，繼上一次親自提到自己出生於富崗，她坦言因長期在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾造訪，所幸透過這次拍攝走遍多個景點，深刻感受滿滿桃園魅力，甚至在代言廣告中品嚐了大溪老街古宅內精選的桃園好茶，自曝是愛茶狂人的她，才喝一口就笑容滿足直誇：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園一定要到大溪老街喝桃園好茶哦！」

