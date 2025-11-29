舒華又瘦一圈新狀態曝光！泰籍隊友Bra配皮衣辣翻全場

娛樂中心／杜子心報導



2025 MAMA Awards相隔7年再度登陸香港，然而今年在大埔宏福苑發生重大火災後，大會臨時全面調整流程、取消火焰特效、整體採低調莊重的方式進行。南韓人氣女團i-dle昨（28日）晚間登台時，台籍成員葉舒華穿上緊身白色戰袍，讓許多粉絲驚訝表示「又變瘦了！」，另外泰籍成員Minnie則以黑色Bra搭配皮外套亮相，瞬間辣翻全場。





葉舒華（左）身穿白色緊身馬甲，Minnie（右）則以黑色 Bra搭配皮外套。（圖／Mnet Plus）

南韓年度音樂獎MAMA Awards，有別以往的華麗設定，因香港大埔宏福苑發生重大火災的緣故，大會緊急修改台本、加入哀悼段落；過往常見的火焰與爆破特效全面喊卡，旅遊局原本安排韓星到景點拍攝的行程也因哀傷氛圍取消，今年改以低調方式舉辦。女團 i-dle全員配合主辦方的黑白色系規範亮相，經過重新編曲的〈Good Thing〉一開頭就讓全場尖叫，特別值得注意的是葉舒華穿上白色緊身馬甲搭配黑色落地褲，肩頸線條明顯，凸顯出瘦身有成的纖細身材，讓許多粉絲驚嘆「真的太美了」。

舒華登頒獎典禮穿超緊身馬甲瘦出新高度！泰國隊友「Bra搭皮衣」辣翻全場

i-dle在講得獎感言時向大火受難者哀悼，氣氛沉重。（圖／翻攝自IG@mnet_mama）

另外，泰籍成員Minnie則以黑色Bra搭配外套、紅棕髮色搭配煙燻妝登場，火辣氣場完全擋不住，登場瞬間粉絲尖叫聲不斷。i-dle在表演後順利拿下「Fans' Choice」獎項，不過致詞時台上氣氛瞬間轉為沉重，隊長小娟率先提到希望香港能早日平安；中籍成員雨琦則以中文發表感言，向大火受難者哀悼，「我們以十分沉重的心情向受害者致意，也希望所有傷者可以早日康復，受到影響的人都能順利度過難關」，她還呼籲粉絲一起關注救災、送上祝福。

原文出處：舒華登MAMA穿超緊身馬甲瘦出新高度！ i-dle泰國隊友「Bra搭皮衣」辣翻全場

