舒華台北打造3000人「尋寶樂園」 釣出孝淵、頌樂、林柏宏當關主

舒華（右）為《鑑定師》辦首場個人見面會，邀「少女時代」孝淵當嘉賓。電通娛樂提供



韓國女團「i-dle」台灣籍成員葉舒華昨（11╱5）在台北TICC舉辦出道8年首場個人見面會「Treasure Hunt with SHUHUA」，為呼應主持的YT綜藝節目《鑑定師Global》主題「尋寶」，現場不僅打造成「尋寶樂園」，她還身兼「尋寶獵人」和「樂園主人」，並邀「少女時代」孝淵、「MAMAMOO」隊長頌樂、林柏宏輪番上陣當「關主」，讓3000名爆滿粉絲宛如置身歡樂嘉年華嗨爆。

孝淵為舒華見面會開金口獻唱，再加碼放送粉絲合照，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了。」舒華除與孝淵話家常、玩心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」祕訣。而相隔1年來台的孝淵不僅邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心，更加碼演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉當成「寶物」獻給粉絲。

舒華（右）邀林柏宏挑戰演技。電通娛樂提供

另外，舒華也向林柏宏「下戰帖」，原來繼上次帶他體驗汗蒸幕後，古靈精怪的舒華在見面會上無預警再出考題，2人重現《背著善宰跑》中「約看電影」的經典台詞過足戲癮，只見林柏宏為營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練1次。」他則笑回：「妳選這段很厲害，我有很多台詞，妳有很多內心戲。」2人對戲默契滿分，舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅粉絲尖叫連連，林柏宏也讚她「演技很棒」。

而頌樂從 「吃蟲搭檔」變身「飛鏢女神」，大展擲飛鏢功力助攻粉絲尋寶，讓舒華現場邀約「吃火鍋」答謝力挺之恩，2人不僅大聊心目中的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」，頌樂也獻唱新歌〈Floating Free〉，為舒華見面會畫下完美句點。

本著《鑑定師Global》「珍藏物分享」主題，節目中邀15組嘉賓分享各自珍貴的物品，並與新光三越合作一起做公益，截至目前為止已累積到總捐款金額約20萬元台幣， 屆時全部所得將捐給世界展望會。

