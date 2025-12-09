舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看

每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！

SKECHERS品牌日正價8折、領券再9折、滿5千送腰包！（圖片來源：Yahoo購物中心）

SKECHERS品牌日

★正價商品8折 領券再9折

★單筆滿$5,000贈路跑毛巾或腰包

1.電商平台獨家！SKECHERS 熱銷女鞋 任選

原價2990-3190元 特價1990元

SKECHERS品牌日一開跑，第一個鎖定、最推薦的就是熱銷款，多達 6 大系列、超過 30 雙鞋款通通任你挑，A～C 為最受歡迎的休閒鞋款，其中 B 款更是銷量第一名；E、F 則為戶外越野系列，抓地、支撐與舒適度全面升級，全部一口氣壓到1,990 元，看到價格的瞬間完全不需要思考，加入購物車就對了，不論你是偏愛極簡風、喜歡俐落時尚、或想找能穿出時髦運動感的鞋款，這一檔直接一次包辦，完全是鞋控每年必等的神級補貨時機。

最多選擇的熱銷款系列，全都1990元！

2.電商平台獨家！SKECHERS 女鞋 休閒/運動鞋 任選

原價2990-3190元 特價1990元

SKECHERS 品牌日最不想錯過的就是「大家買什麼我就跟著買」的熱銷系列，除了前面6大系列熱銷款，休閒鞋熱賣榜整份搬出來給你選，原價 2,990～3,190 元的休閒、運動鞋，現在通通只要 1,990 元，而且全都是平台最常被一搶而空的明星款式，全系列主打舒適輕量、腳感柔軟又支撐到位，加上版型全部走百搭路線，好穿到回購率超高。

休閒女鞋選這系列，版型百搭回購率高！

3. 電商平台獨家！SKECHERS 男女 健走休閒鞋 任選

原價2990-3290元 特價2290元

越來越多人把「健走」當運動，不但不受場地限制、零門檻就能開始，還能提升心肺、促進代謝、紓壓放空，但想把健走變成習慣，一雙好走幫助走得更舒適的鞋很重要，也因此每到促銷期間，健走鞋永遠是最容易缺貨的品項，這次SKECHERS品牌日也有優惠健走休閒鞋可搶，熱銷鞋款全面下殺只要2,290 元就能入手，鞋底柔軟彈性、包覆度極好，這波優惠真的非常值得手刀入手！

熱門健走鞋只要2290元就能入手！

4. 電商平台獨家！SKECHERS 熱銷男鞋/女鞋 任選

原價3490-3690元 特價2590元

如果你曾在跑步或越野時覺得腳底回饋不夠、吸震不足、落地不穩的感覺，過程中讓運動體驗大打折扣，這次品牌日大推跑者、健走族、運動愛好者鎖定以運動、慢跑、健走的系列，其中瞬穿舒適科技打造的GO RUN TRAIL ALTITUDE 2.0 入門越野跑鞋一定要入手，採用耐用網布鞋面，加上熱熔科技強化鞋頭與鞋帶孔，保護更到位；搭載輕量ULTRA LIGHT™ 避震中底，相較第一代更快、更靈活，能在越野與公路間切換自如，現在任選只要2,590 元，現省千元以上，想提升運動體驗千萬別錯過！

舒適度高的運動系列，現省千元以上。

5.熱銷話題！SKECHERS 女鞋 休閒系列 靴子 休閒鞋 ARCH FIT MARLIE

原價3190元 特價2552元

可別以為這波品牌日只有運動鞋在折扣！每到冬天女生最重要的穿搭法寶「短靴」也推出超佛價，完全是那種「不囤會後悔」的級別，內側全開式拉鍊穿脫便利，分段式柔韌防滑大底帶來更靈活的抓地力，最大亮點是搭載足科醫生認證的ARCH FIT® 動態足弓適應鞋墊，透過12萬次足部掃描打造最佳足弓支撐，可分散壓力、提升穩定性，長時間穿著不易疲累，品牌日下殺只要 2,552 元，時尚度與機能性一次到位。

時尚度與機能兼具的短靴，這波必收！

6.熱銷話題！【SKECHERS】女鞋 休閒系列 休閒鞋 VAR CITY - 159305BBK

原價2890元 特價2312元

想複製社群爆紅舒華的「隨性又帥氣」穿搭風格，必收的鞋款是這雙SKECHERS VAR CITY 休閒鞋，其中黑色款熱銷到一度缺貨，因為它可以裝扮成Y2K的復古感與現代極簡風，不管搭運動褲、寬褲、牛仔裙都能瞬間變成韓系街拍效果，品牌日特價2,312元就能入手，搭載AIR-COOLED MEMORY FOAM® 透氣記憶泡棉鞋墊，輕量減震中底吸收衝擊、橡膠牽引大底更耐磨，通勤、逛街、旅行都毫無負擔，想跟上舒華同款風格現在正是時候！

舒華同款復古風格就是它！

7.熱銷話題！【SKECHERS】女鞋 休閒系列 休閒鞋 瞬穿舒適科技 HOTSHOT 寬楦款

原價2990元 特價2392元

想找一雙能同時滿足話題性、好搭配又兼具時尚感的鞋款，大推SKECHERS HOTSHOT瞬穿舒適科技寬楦款，品牌日下殺只要2,392元，絕對是年末入手潮鞋的最佳時機，這雙鞋以近年重新爆紅的「德訓鞋」為設計靈感，復古風潮席捲街頭，無論搭牛仔褲、工裝褲還是運動風穿搭都超吸睛，皮面與麂皮拼接的T字鞋頭設計展現層次感，搭配撞色大S LOGO點綴，瞬間提升整體穿搭質感與辨識度，更棒的是採用寬楦設計，久穿也不會壓迫腳背，舒適度滿分，難怪一上市就迅速成為街拍熱門款，IG、小紅書到處都能看到時尚博主穿搭分享，想跟上這波德訓鞋風潮，就趁品牌日優惠價快速入手！

最火紅的復古「德訓鞋」，好穿舒適選這款！

8.熱銷話題！SKECHERS 女鞋 休閒系列 休閒鞋 瑪莉珍 瞬穿舒適科技 VAPOR FOAM MOVE - 104665BKW

原價2790元 特價2232元

瑪莉珍鞋從復古風潮回歸後，始終佔據時尚圈不敗地位，SKECHERS經典瑪莉珍設計注入現代科技，比傳統EVA減重20%卻更具高回彈性，搭配透氣網布鞋面與策略性橡膠鞋底，防滑耐磨又散熱，最厲害的是搭載SLIP-INS®瞬穿舒適科技，一體式設計完美隱藏於鞋面，後套加入杜邦Hytrel®熱塑性彈性體，就像內建永久鞋拔，站著就能輕鬆穿脫免彎腰，魔鬼氈黏扣帶可自由調整鬆緊度，品牌日特價只要2,232 元，好穿又好看快趁機入手！

更輕量又好穿脫的瑪莉珍鞋，品牌日特價快入手！