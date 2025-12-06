舒華回台出席AAA 機場「撞衫咖啡廳店員」網笑翻！

娛樂中心／饒婉馨報導

韓國頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）於今年（2025）首度選定台灣作為舉辦地，今（6）日將於高雄世運主場館盛大登場，因此眾多韓國藝人昨（5）日陸續抵台，高雄小港機場瞬間擠滿熱情接機的粉絲。女團i-dle台灣成員葉舒華作為第二天《ACON 2025》主持人，一下機就脫掉外套，有粉絲卻意外發現她跟機場星巴克員工撞衫，讓網友笑翻。





葉舒華回台出席AAA美翻！下機竟「撞衫連鎖咖啡廳店員」狂吸31萬人朝聖

葉舒華的白皮膚是她的個人特徵之一，因此在跟其他成員演出時，常常因為打燈效果而被拍到過曝。（圖／翻攝自IG ＠yeh.shaa_）

南韓頒獎典禮AAA於今（6日）、明（7日）將在高雄舉行，其中韓國女團i-dle台灣成員葉舒華將擔任第二天《ACON 2025》主持人，因此也於昨（5）日抵台。機場擠滿接機的粉絲，只為親眼看到自己的偶像一眼，而葉舒華在韓國準備搭機前，穿著駝色長大衣外套。當她落地台灣出關後，就已將大衣脫掉，改用手拿著，粉絲猜測也許是因為高雄天氣跟韓國相比起來，還是較熱的緣故。有一名眼尖網友發現接機影片中，舒華意外跟機場星巴克店員的制服撞衫，並發出截圖，引來31.1萬人朝聖。

網友貼出截圖，引來許多粉絲轉發。（圖／翻攝自Ｘ＠won__rjzZ）

舒華穿著貼身白色蕾絲薄長袖，外搭一件紅色細肩小背心，讓她本來就白到發光的膚色，看起來更加搶眼。然而，在照片中可以看到後面兩位星巴克員工也是白色內搭配上紅色圍裙，衣著看起來相似度極高，馬上被網友轉發到X平台，她用一個貓咪愛心眼睛的emoji寫下，「X葉舒華怎麼撞衫」，瞬間引來1.4萬人按讚，還有網友在下面留言問原PO可以借他轉發到IG嗎，因為他覺得真的太好笑太有才。





