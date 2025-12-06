舒華回台參加AAA！一到機場「撞衫星巴克店員」 網笑瘋：上班get同款

娛樂中心／綜合報導

「台灣女兒」舒華擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自舒華IG）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）首次移師台灣舉辦，今（6）日將於高雄世運主場館舉行。眾多韓星5日陸續抵台，小港機場擠滿接機粉絲。女團i-dle台灣成員舒華將擔任第二天《ACON 2025》主持人，一下機就耐不住炎熱天氣脫下外套，沒想到卻意外和機場星巴克員工撞衫，讓粉絲全笑翻。

舒華白到曝光。（圖／記者林昱孜、薛仁宏、黃啟超攝影）

舒華5日以紅色背心搭配緊身白色透膚上衣亮相，除了展現完美身材曲線，她「白到曝光」的雪白肌膚也成為全場焦點，一抵達小港機場便狂掀粉絲尖叫。有趣的是，有粉絲意外拍到舒華與一名星巴克員工同框的畫面，只見店員穿著白襯衫、紅色圍裙，乍看之下與舒華的穿搭有幾分相似，讓粉絲忍不住笑稱：「葉舒華怎麼撞衫」、「上個班get葉舒華同款圍裙」。

舒華意外與星巴克店員撞衫。（圖／翻攝自X@ won__rjzZ）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

