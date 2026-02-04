舒華回應「暴瘦」質疑！強調：健康最重要 分享保養秘訣與心態成長

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

南韓女團i-dle台灣籍成員舒華（SHUHUA）3日返台出席電商女王Mavis瑪菲司膠原蛋白產品代言活動。同時回應近期因新歌〈Mono〉MV中被質疑身形過瘦、法令紋明顯的問題，她大方表示：「我覺得健康很重要，不管怎樣就是以健康為主。」

南韓女團i-dle台灣籍成員舒華（SHUHUA）因身形過瘦引發網友熱議。（圖／＠Halo-Mavis國際連線FB、＠yeh.shaa_IG）

舒華同時分享保養與健身習慣，坦言平日不太到戶外運動，主要透過皮拉提斯維持體態，拉筋後身體就不會覺得卡卡的，聽到有人誇獎她體態變好看，覺得很開心。若因海外行程無法上課，她則會在飯店跑步機上長時間慢跑，甚至讓團員驚呼：「你瘋了嗎？」她也感謝粉絲一路支持，提醒大家注意流感、避免過度勞累。

談到心理狀態，舒華認為保持愉快心情至關重要，「遇到不開心的人事物，我會保持3到5公尺的距離，一定會把它隔離；看到沒關係，因為他根本影響不到我。」關於代言費用，瑪菲司僅低調表示因簽有保密協定無法透露，但強調「這是一個很超值的合作」。

