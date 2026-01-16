舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

韓國人氣女團i-dle去年迎來出道7周年，宣布正式拿掉團名中的「G」，象徵以更自由、無界限的姿態重新出發。隨著2026年到來，官方重磅宣布啟動第4次世界巡演「Syncopation」，名稱象徵跳脫既定框架，以顛覆節奏與風格打造專屬舞台語言，海外首站更將獻給台粉。

此次巡演將於2月21、22日自首爾揭幕，並將在3月7日站上台北大巨蛋開唱，2024年i-dle曾登上台北小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，台灣成員舒華也開心許下「下次唱進大巨蛋」的願望，如今終於實現，她們更寫下歷史，成為首組登上大巨蛋辦專場的韓國女團。

廣告 廣告

5位成員去年在音樂、時尚與綜藝領域全面發光，為團體蓄積更強能量，也仍持續推進團體活動，10月展開首次日本巡演，並推出首張日語EP《i-dle》。

面對新的一年，5人合體宣布啟動全新世界巡演，台北場的門票分為10種票價，採用三階段來開賣，詳細售票資訊已於16日公開。