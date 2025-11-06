舒華害羞頭靠林柏宏肩上 約會看電影畫面太甜蜜

舒華舉辦出道8年首場個人見面會。（電通娛樂提供）

韓國女團i-dle成員舒華為YouTube綜藝節目《鑑定師Global》獻出主持初體驗，昨晚（5日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦出道8年首場個人見面會「2025 SHUHUA TALK CONCERT『Treasure Hunt with SHUHUA』」，更邀請少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂、林柏宏擔任嘉賓，吸引3000人朝聖。

先前在節目帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣，而相隔1年再度為了舒華見面會現身台北，孝淵不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉2首金曲。

孝淵相隔1年再度為了舒華見面會現身台北。（電通娛樂提供）

舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，2人重現《背著善宰跑》經典爆笑浪漫的「約看電影」橋段，現場上演番外篇，原來繼上次帶林柏宏在節目中體驗韓國汗蒸幕後，見面會上無預警再出「考題」，主動邀林柏宏一起對戲，原本就對拍戲躍躍欲試的她展現演戲天分，跟林柏宏一搭一唱重現《背著善宰跑》中男女主角「約看電影」的經典台詞過足戲癮，只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，2人一坐下便秒入戲。

舒華（右）展現演戲天分，和林柏宏上演偶像劇。（電通娛樂提供）

舒華笑說：「要演出心動的感覺，先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，氣氛宛如偶像劇，掀起全場粉絲尖叫連連，林柏宏也大讚：「演技很棒！」

頌樂先前在節目上意外發現彼此有許多共通點，更招認都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物，此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還藉此話題讓頌樂當起「關主」，以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送大家火鍋禮卷，有備而來的頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌〈Floating Free〉做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點。

值得一提的是，本著節目「珍藏物分享」的主題，節目中邀來15組嘉賓分享各自珍貴的物品，截至目前為止已累積到總捐款金額約20萬元台幣， 屆時全部所得將由新光三越代為捐款給世界展望會，為社會帶來正向循環與溫暖力量。活動最後更親自準備了4樣限定禮物，包括2套親筆簽名CD一張及兩枚《鑑定師》徽章，外加一個特製《鑑定師》貼有舒華現場簽名的相框。

