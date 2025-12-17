舒華帶路看見「桃園感性」 90秒觀光形象片感動上線





桃園市政府於17日正式發布由桃園觀光大使、K-POP天團 i-dle 成員葉舒華主演的完整版90秒桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片以「桃園女兒」的第一人稱視角出發，透過溫柔而細膩的敘事手法，串聯自然景觀、歷史文化與城市日常，呈現一座兼具感性深度與都會活力的多元桃園，一上線即引發粉絲與旅遊圈熱烈關注。

此次影片以「這是我心裡的桃園」作為主軸，舒華褪去舞台上的華麗光環，回歸最貼近生活的姿態，化身為最熟悉家鄉的導覽者。鏡頭跟隨她漫步大溪老街，感受老街歲月靜好與百年茶香的沉澱；走進福仁宮，體會傳統信仰所帶來的溫暖與安定；站上小烏來天空步道與繩橋，遠眺群山環繞的壯闊景致，感受瀑布與宇內溪交織而成的清新沁涼；也走訪橫山書法藝術館，在靜謐空間中欣賞藝術與自然交融之美。

影片畫面更延伸至桃園多處經典景點，包括拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，展現大自然的療癒能量；沿著海岸線眺望草漯沙丘，呈現遼闊浪漫的海景風貌；最後在中壢夜市的熱鬧人潮與煙火氣中，描繪最具人情味的城市日常，完整勾勒出桃園內斂而豐富的城市樣貌，讓觀眾彷彿跟著舒華，一步步走進她心中的家鄉。

桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，此次觀光形象影片不同於以往強調景點堆疊的呈現方式，而是透過舒華的情感詮釋，展現桃園最真實、最動人的城市風貌，不僅讓市民重新認識桃園，也讓全球旅客看見這座城市的溫度與故事，期盼吸引更多國內外旅人實際走訪桃園。



配合影片發布，市府同步推出多項粉絲互動活動。為迎接2026年，特別結合桃園各區景點與舒華隱藏版美照，製作「舒華限量2026桌曆」，粉絲只要至「樂遊桃園」Facebook或Instagram完成指定社群任務，即有機會抽中珍藏逸品。此外，桃園大眾捷運公司也推出「舒華樂桃桃 x 桃捷限定一日票」，購買即贈送舒華卡套，卡套共三款、限量隨機贈送，預計12月31日起於桃捷各車站（A20站除外）開賣，邀請粉絲搭乘捷運，沿著影片路線展開專屬自己的桃園深度之旅。

同時，多家桃園好棧業者也結合「舒華樂桃桃 X TAOYUAN」小卡推出專屬優惠方案，活動至2026年1月1日止。市府誠摯邀請國內外旅客，跟著舒華的腳步，親身走進她心中的桃園，感受屬於自己的「桃園感性」，讓桃園成為下一站旅行目的地。



