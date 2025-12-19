舒華帶路 讓世界看見桃園

舒華帶路世界看見桃園，桃園觀光影片上架兩日全平台總瀏覽突破100萬次。（觀旅局提供）

記者陳華興∕桃園報導

舒華擔任桃園觀光大使，「來桃園，舒華的家鄉」影片上架2日，瀏覽次數已突破100萬次，並成功吸引大量韓文、英文及日文等國際粉絲留言，高喊「原來桃園這麼美」。

桃園市觀光旅遊局19日表示，這次特別邀請到全球知名K-pop i-dle舒華擔任桃園觀光大使，舒華本身家鄉就在桃園，透過國際級偶像舒華全球影響力，讓世界認識桃園。

觀旅局指出，宣傳策略採取「多平台分眾曝光」與「國際社群協作」模式，影片上架僅兩日，統計觀旅局官方Instagram、YouTube及其他串流平台總瀏覽次數已突破100萬次，事實上還有很多其他時尚媒體平台主動串流包括Vogue、ELLE、GQ等，整體曝光與觀看表現亮眼。

尤其i-dle官方IG發布，成功吸引大量韓文、英文及日文等國際粉絲留言，高喊「原來桃園這麼美」。這證明了影片不只在台灣曝光，更精準觸及了桃園極力爭取的日韓等國際旅客。顯示舒華的高人氣已成功為桃園觀光打開了國際對話的窗口。即日起到明年1月16日，上樂遊桃園IG完成指定任務就有機會抽中2026舒華樂桃桃限量桌曆，讓桃園觀光大使舒華陪伴2026年的每一天。