舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看

出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。

舒華減肥8公斤全靠「戒糖飲食」

舒華曾執行過相當極端的斷食方式與飲食控管計畫 source yeh.shaa_@ig

廣告 廣告

為了在鏡頭前呈現出更骨感、精緻的臉蛋曲線與身材，舒華曾執行過相當極端的斷食方式與飲食控管計畫。像是曾經長達半年的「斷精製澱粉」，忌口麵條、麵包、蛋糕等澱粉食材，同時將每日熱量攝取控制在約 1000～1200 大卡之間，並以原型食物、高蛋白質飲食為首選，尤其炸物、甜食、重鹹料理與高熱量燉湯絕對不會碰。這套「戒糖飲食」雖然讓她在短時間內成功減重 8 公斤，但也因暴瘦而疲態顯露、健康亮紅燈。

戒糖／碳飲食觀念1：留意隱形地雷

留意「隱形糖分」source pexels

想要兼顧體態與健康，「戒糖飲食」可不是隨便吃！在戒糖與低碳飲食的實踐中，首要關鍵便是：留意「隱形糖分」。許多被標榜為健康的食物中，其實藏有大量糖分，例如甜辣醬、番茄醬、市售燕麥奶、優酪乳、含糖氣泡水，甚至是看似清爽的滷味。想要平衡口腹之慾與瘦身計畫，建議回到調味本身，改以胡椒、薑、蒜等辛香料取代現成醬料，食用起來也會相對安心。

戒糖／碳飲食觀念2：採取「倒三角型」進食順序

戒糖飲食並非完全不碰澱粉或碳水化合物，而是要吃對方式 source pexels

戒糖飲食並非完全不碰澱粉或碳水化合物，而是要吃對方式！日常建議可以先從調整進食順序與結構做起，像是將白米與麵條換成糙米、地瓜或藜麥等低 GI 主食；同時適量加入優質脂肪，如酪梨、橄欖油與堅果，以及足夠蛋白質；不只有效穩定血糖、延長飽足感，也能避免過度飢餓、低血糖而導致情緒不穩定等狀況。

戒糖／碳飲食觀念3：加強水分攝取

水分與睡眠其實與戒糖成效有著緊密的關聯性 source pexels

瘦身計畫固然重要，但多數人忽略的是：日常的水分攝取！水分與睡眠其實與戒糖成效有著緊密的關聯性，當身體處於缺水或睡眠不足狀態時，大腦容易誤判能量需求，釋放出「假性飢餓」訊號，因而使人想要攝取高糖食物。對此營養師普遍建議，每日飲水量至少達到體重乘以 30cc，同時搭配規律作息，也能更穩定瘦身成效，預防暴飲暴食。

戒糖／碳飲食觀念4：不要一次歸零

許多人瘦身失敗並非不夠有毅力，而是起步的觀念不對 source pexels

許多人瘦身失敗並非不夠有毅力，而是起步的觀念不對！多數人急於看見體重數字下降的成果，因此飲食步調過於激進，將澱粉攝取「一次歸零」。營養師建議，劇烈戒糖的初期前 3 到 7 天，容易出現疲倦、易怒或專注力下降等糖分戒斷反應，若是強迫自己一次性斷糖，便很容易促發反效果，進而讓瘦身計畫陷入瓶頸。

最好的飲食策略，是透過漸進式減糖，來調整飲食習慣 source pexels

最好的飲食策略，是透過漸進式減糖，來調整飲食習慣。像是從全糖改半糖，再到微糖、無糖，讓身體有適應空間。當特別想吃甜食時，可以選擇肉桂茶，或少量 85% 以上的高純度黑巧克力，前者有助於穩定血糖，後者則能滿足大腦對甜味的需求。特別要提醒的是，若本身有低血糖病史或正在服用糖尿病相關藥物者，在執行嚴格戒糖前，務必先與醫師或營養師討論，以避免血糖過低引發健康疑慮。

戒糖／碳飲食觀念5：一週菜單建議

想將戒糖與低碳飲食落實於日常，重點在於穩定的優質蛋白質攝取 source pexels

想將戒糖與低碳飲食落實於日常，重點在於穩定的優質蛋白質攝取，以及蔬果攝取的完美比例。以下推薦簡單好執行的一週戒糖飲食菜單：

*早餐：無糖豆漿＋水煮蛋 2 顆＋低糖水果（芭樂／藍莓）

*午餐：乾煎雞腿排＋糙米飯一碗＋兩份深綠色蔬菜

*下午茶：無調味堅果一小把 或 原味希臘優格

*晚餐：鹽烤鯖魚或豆腐煲＋大量時蔬＋少量根莖類（南瓜）

戒糖飲食常見問答

Q1：戒糖飲食可以每天執行嗎？適合長期進行嗎？

A：戒糖飲食不建議一開始就長期、極端執行。對多數人來說，較理想的方式是「階段性減糖」，先減少含糖飲料、甜點與精製澱粉，再視身體反應調整比例。若長期完全不攝取碳水，可能影響情緒穩定與代謝效率。建議以「低 GI 主食＋足夠蛋白質」為核心，而非完全斷糖，才能兼顧體態與健康。

Q2：戒糖期間為什麼容易情緒暴躁、特別想吃甜的？

A：這多半與「糖分戒斷反應」有關。當身體突然失去習慣性的糖分來源，血糖波動會影響大腦神經傳導物質，導致疲倦、易怒或專注力下降。文章中提到 葉舒華 在瘦身期間出現情緒反效果，正是典型案例。建議透過漸進式減糖、補充蛋白質與規律作息，降低不適感。

Q3：戒糖飲食時，哪些「看不出來」的食物最容易踩雷？

A：許多被認為健康的食品，其實隱含高糖風險，例如市售燕麥奶、調味優酪乳、甜辣醬、番茄醬與含糖氣泡水，甚至是滷味中的滷汁。選擇時應查看營養標示中的「糖」與「碳水化合物」含量，並優先以原型食物與辛香料調味，才能真正落實減糖飲食。

Q4：戒糖一定要完全不吃澱粉嗎？正確的吃法是什麼？

A：不需要、也不建議完全不吃澱粉。戒糖飲食的重點在於「選對澱粉與進食順序」，例如以糙米、地瓜、藜麥等低 GI 主食取代白米與麵食，並先攝取蛋白質與蔬菜，再吃主食，有助於穩定血糖、延長飽足感，避免因低血糖引發暴食或情緒波動。

Q5：戒糖期間水喝不夠，真的會影響瘦身效果嗎？

A：會，而且影響比想像中大。當身體缺水或睡眠不足時，大腦容易誤判為「需要能量」，進而產生想吃甜食的衝動。營養師普遍建議，每日飲水量至少為體重乘以 30cc，並搭配規律作息，有助於降低假性飢餓、穩定血糖與瘦身節奏。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

2026韓系中長髮推薦22款！IU層次剪、潤娥鎖骨剪、宋慧喬捲髮造型顯小臉又減齡

李多熙40歲減齡中分髮型示範5款！直髮層次剪、公主切、耳下短髮顯小臉首選



