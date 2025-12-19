舒華拍桃園宣傳片點閱率爆低！發布近1天未破萬 網批：很不會宣傳

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華，近期受桃園市觀光旅遊局邀約擔任桃園觀光大使，出生於桃園楊梅富岡的她，也被粉絲們稱為「桃園女兒」。不過，桃園市政府昨（18）日在YouTube發布舒華拍攝的觀光宣傳影片，點閱率卻創新低，發布22小時觀看次數仍未超過8千次，引起粉絲熱議。

桃園市政府官方YouTube「桃園事」昨天發布這段長1分30秒的宣傳影片，舒華帶大家前往小烏來天空步道、橫山書法藝術館、大溪老街和中壢夜市等，邀請大家跟著舒華玩桃園。但影片發布將近1天，觀看次數才將近1萬次，不少網友認為，舒華的個人IG帳號有高達591萬人追蹤，在團體內也是門面擔當，再加上她活潑開朗的個性，人氣並不低，不禁讓粉絲直呼：「很不會宣傳欸～都請到舒華了還不大力宣傳！」

不過也有粉絲出面緩頰表示，應該是因為有許多頻道都幫忙分享這支宣傳片，因此發布在「桃園事」市府官方頻道的影片觀看次數才較低。另有許多網友看了宣傳片後紛紛表示：「不得不說，真的拍得很好！運鏡剪輯還有配音都很舒服～給予肯定！但請把影片連結好好推廣！讓更多人看到」、「舒華好美！要多去桃園踩點了！」、「永遠支持葉舒華！她是我們桃園人的驕傲」。

