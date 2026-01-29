舒華新歌〈Mono〉頂金髮回歸！疑「暴瘦」畫面曝光網心疼

女星舒華。（桃園誌提供）

南韓女團I-DLE以新歌〈Mono〉回歸，隨即在各大社群平台掀起話題。不過，26歲的台灣成員舒華這次卻意外成為焦點，原因不是舞蹈，而是臉部變化。網友發現她在新 MV 中疑似太瘦，臉部紋路比以往更突出，引發熱烈討論。

畫面中雖然舒華全身依舊纖細、肌膚白皙，身穿短版上衣和緊身褲展現小蠻腰，但高清鏡頭下臉部線條消瘦，讓不少粉絲心疼。這次 MV 造型與以往不同，她換上金髮齊瀏海，妝容亮眼，氣質依舊優雅，不過卻有網友注意到舒華看起來有點憔悴。在 Threads 上，有網友PO出舒華在新歌MV裡畫面截圖，疑惑表示：「舒華這次回歸怎麼法令紋變明顯了」。

對於舒華的外觀變化，網友反應兩極。一派認為她瘦太多，臉部法令紋明顯，看起來像「脫相」，並批評這次妝髮選擇不理想。有留言寫道：「應該是瘦太快，還有我覺得髮型這次妝造不好」、「瘦過頭了，脫相」、「好好的一個美人給造型師弄成這樣⋯這個妝髮實在不敢恭維」、「怎麼會這樣，之前去高雄世運主持人時明明很年輕漂亮，怎麼這裡看起來這麼老？！」

另一派網友則較理性，分析這可能是拍攝角度、打光和高清畫質造成的視覺效果，表示「換個角度看跟其他物料就還好了」、「看原影片沒有那麼誇張，還是很漂亮」。也有粉絲跳出來替舒華抱不平，批評在社群上過度檢視容貌：「在那邊製造容貌焦慮？」

