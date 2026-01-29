舒華暴瘦到脫相！26歲「法令紋現形」真實狀態曝光 網嚇：怎麼變這麼老

娛樂中心／綜合報導

南韓人氣女團i-dle以新歌〈Mono〉強勢回歸。（圖／翻攝自 STUDIO CHOOM YouTube ）

南韓女團i-dle以新歌〈Mono〉回歸，隨即席捲各大社群平台。然而，26歲「台灣女兒」舒華卻被發現暴瘦一大圈，甚至疑似瘦到脫相，導致法令紋變得非常明顯，讓粉絲感到心疼不已；不過也有一派網友替她抱不平，認為只是妝髮與燈光問題。

舒華以金髮齊瀏海亮相。（圖／翻攝自STUDIO CHOOM YouTube）

舒華自出道以來，身材始終是黑粉攻擊的焦點，而她也為了體態付出許多努力，靠著飲食控管與規律運動瘦成紙片人，成效雖然驚人，卻也讓許多粉絲感到不捨。這次i-dle以新歌〈Mono〉回歸，舒華頂著金髮、齊瀏海，身穿短版上衣露出宛如牛奶肌的白皙肌膚及纖細小蠻腰，帶來全新視覺感受。

舒華法令紋明顯，疑似瘦到脫相。（圖／翻攝自STUDIO CHOOM YouTube）

然而，卻有眼尖網友發現，舒華的臉部線條比以往更加消瘦，臉部紋路在高清鏡頭下更是讓人難以忽視，因此掀起不同聲浪，有網友驚呼：「怎麼突然變這麼老」、「法令紋太明顯了吧」，也有不少人理性分析，認為可能是舒華體態過瘦與拍攝角度問題，加上畫面採高規格拍攝，才會產生紋路加深的視覺效果，「瘦太快的人都有這種情況」、「瘦太多加妝造不好」，心疼舒華被放大檢視。

