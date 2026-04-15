舒華柯震東被爆祕戀1年半 經紀人火速回應了

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韓國夯團i-dle成員舒華與柯震東傳出祕戀，還傳出柯震東媽媽已見過舒華，並大讚女生很有家教；根據《鏡週刊》指出，兩人已交往約一年，戀情相當穩定，在娛樂圈早已不是秘密。對此柯震東經紀人回應《鏡週刊》，表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」

舒華和柯震東爆出戀情，據傳兩人以交往一年半，舒華甚至已經見過柯媽媽。（圖／翻攝自舒華、柯震東IG）

《鏡週刊》報導，知情人士透露舒華與柯震東的感情發展進展迅速，舒華已經見過柯震東的父母，並獲得對方家人的肯定，更被讚家教良好。然而，面對外界的傳聞，柯震東的經紀公司保持低調態度，其經紀人向媒體表示「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝」。

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回顧兩人的公開交集，是在2024年，當時舒華返回台灣參加活動，活動結束後，直奔柯震東慶生趴，而在場還有陶晶瑩、楊銘威等人，舒華和眾人合照，立刻引發討論。

舒華2024年赴柯震東生日宴，席間還有陶晶瑩、李李仁夫妻、楊銘威、方志友、賈靜雯等。（圖／翻攝自楊銘威IG）

之後舒華在IG發美照，並po文「Hey~ i love you」，柯震東留言回應三個「閉眼微笑」的符號，被大批網友解讀為隔空放閃，似在官宣戀情，引發台韓網友高度討論，也引發部分舒華粉絲的反彈，柯震東也因此刪除留言，並在事後公開道歉，「就是路過的留言而已，如果造成她（舒華）或是大家的困擾，我很抱歉。」

舒華在IG上發美照，柯震東留言，引來台韓網友的高度關注。（圖／翻攝自舒華IG）

舒華自十六歲前往韓國發展，成功加入i-dle並累積高人氣。近年來她的演藝事業發展亮眼，不僅接下多個節目主持工作，更進軍電影圈，演出金馬獎導演阮鳳儀執導的新作《幸福快樂的日子》，並擔任女主角。

而柯震東2011年參與九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》還獲得第48屆金馬獎最佳新演員獎，星途一路順遂，2014年捲入大麻案，演藝事業一度低迷。近年憑藉劇集《不夠善良的我們》獲得金鐘獎男配角的殊榮，展現精湛的演技。今年他主演的《乩身》上架，更衝上Netflix非英語節目排行榜第六名，成績斐然。也由於柯震東和舒華都屬於事業上升期，也讓外界相當關注兩人交情的後續發展。

柯震東主演的《乩身》上架，衝上Netflix非英語節目排行榜第六名，成績斐然。（圖／翻攝自Netflix網頁）

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