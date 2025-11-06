舒華為個人首場見面會打造限定版《鑑定師》尋寶樂園11/5熱鬧開張！

舒華。（圖／電通娛樂提供）

人氣韓國女團i-dle成員舒華近期為「電通娛樂 」與韓國「The SMC 」合作的YT綜藝節目《鑑定師Global》為回饋粉絲熱烈支持，特別於昨晚(11/5)在台北TICC舉辦出道八年首場節目的個人見面會【2025 SHUHUA TALK CONCERT 《Treasure Hunt with SHUHUA》】；為呼應節目主題「尋寶」精神，把見面會打造成限定版「尋寶樂園」的舒華化身為女神級「尋寶獵人」讓現場「入園」遊玩的3000名如置身歡樂嘉年華嗨爆全場！

舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」與心目中的偶像相見歡的舒華除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣。

舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現《背著善宰跑》經典爆笑浪漫的「約看電影」橋段，兩人默契互動甜爆全場粉絲！先前為了《鑑定師 Global》飛到韓國的林柏宏此次在百忙中排出時間力挺舒華首次見面會，兩人竟在現場上演韓國人氣偶像劇《背著善宰跑》番外篇，原來古靈精怪的舒華在見面會上無預警再出「考題」，主動邀演技派的林柏宏一起對戲，原本就對拍戲躍躍欲試的她展現演戲天分，跟林柏宏一搭一唱重現《背著善宰跑》中男女主角一段「約看電影」的經典台詞過足戲癮，只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，兩人一坐下便秒入戲。

舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」

值得一提的是，舒華也笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」