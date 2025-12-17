舒華為桃園拍90秒宣傳片 加碼推2026限量桌曆

舒華與韓國團隊探訪福仁宮。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

韓團i-dle成員舒華為桃園觀光拍攝90秒宣傳影片公開，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，細膩串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，打造一部橫跨山海及富含文化底蘊的城市影片。市府更同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃園大眾捷運公司也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮。

舒華以「這是我心裡的桃園」做為敘事軸線，漫步在大溪老街品味歲月靜好與品嚐百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到了橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。

廣告 廣告

桃園女兒舒華感受宇內溪的沁涼負離子。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

舒華的桃園觀光大使廣告於夏末拍攝完成，舒華透露所有在代言影片出現的桃園景點皆讓她驚豔萬分，也因為體質怕熱，拍攝團隊為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓易熱體質的她笑稱賺到：「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受」

而身為桃園女兒的她，繼上一次親自講解自己是富崗出生，她坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嚐了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶，自曝是愛茶狂人的她，才品嚐一口桃園茶就笑容滿足直讚：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

此外，拍攝景點也來到「福仁宮」，踏入古樸的寺廟後，拍攝空檔間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」

成為桃園觀光大使，舒華也再次表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮！歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散

李玉璽、許允樂今登記結婚 深情告白：我們會一起變老