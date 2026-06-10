舒華現身香港、新加坡 桃園觀光廣告海外再掀話題

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桃園觀光大使舒華登上香港叮叮車。





桃園市政府觀光旅遊局持續推進國際市場，鎖定香港與新加坡兩大亞太門戶，搭配韓國超人氣女團 i-dle 演唱會，將桃園觀光廣告佈局於城市核心節點。正值i-dle於香港及新加坡兩地舉辦演出活動，粉絲與旅客人流匯聚，桃園觀光大使葉舒華形象廣告同步現身香港街頭叮叮車及新加坡－樟宜機場及新達城購物中心，讓桃園觀光意象隨著人流進入國際旅客視野，持續提升桃園國際能見度。

舒華現身香港街頭 桃園叮叮車廣告成港島吸睛移動風景

桃園觀光旅遊局自6月1日至6月28日於香港指標性交通工具雙層電車「叮叮車」推出全車體視覺廣告，行駛於中環、金鐘、銅鑼灣等港島核心商業與觀光區域。適逢 i-dle 香港演唱會登場，粉絲湧入香港，廣告隨車穿梭街區，於通勤與觀光人流中持續曝光；觀光大使葉舒華也隨著叮叮車現身香港街頭，化身穿梭城市的移動觀光大使，成為港島街頭吸引目光的移動風景，不少粉絲驚喜巧遇，紛紛停下腳步拍照，成為港島街頭吸睛的移動風景。

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桃園景色穿梭香港街頭。

本次廣告選用大溪福仁宮及小烏來天空繩橋景點，結合觀光大使葉舒華形象，將桃園山林景觀與人文場域帶入香港街景，展現鮮明且具辨識度的城市意象。透過叮叮車高頻移動與反覆露出，持續強化品牌記憶點，預估可觸及128萬人次，讓更多旅客看見「舒華的家鄉──桃園」。

桃園進駐新加坡雙地標 擴大東南亞市場能見度

市府針對東南亞，自6月8日至7月5日以「來桃園，舒華的家鄉」為主題，雙軸布局新加坡兩大國際地標－新加坡樟宜機場及新達城購物中心。樟宜機場長年被譽為全球最佳機場之一，不僅是東南亞重要航空樞紐，也是國際旅客往返亞洲的重要門戶。

新加坡樟宜機場廣告。

透過於機場重要區域持續曝光，將桃園豐富的山海景觀、人文底蘊及城市風貌帶進全球旅客視野。新加坡知名地標新達城購物中心（Suntec City）鄰近新加坡摩天觀景輪（Singapore Flyer）及會展中心，周邊匯聚商務、購物與觀光人流，是新加坡重要的城市節點之一，距離演唱會會場也不遠，本次新加坡廣告期間預估可觸及共190萬人次。透過國際機場與城市核心商圈雙點布局，同時接觸在地居民、商務人士及國際旅客，持續提升桃園觀光品牌能見度。

搭上演唱會熱潮 讓世界各地看見桃園

桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，香港及新加坡皆為桃園重要的國際客源市場，也是亞洲重要的交通樞紐與觀光城市。此次特別結合演唱會話題熱潮及舒華在國際市場的高人氣，透過香港叮叮車、新加坡樟宜機場及新達城購物中心等指標性據點同步宣傳，希望讓更多粉絲與旅客在追星的同時，也能認識舒華成長的家鄉桃園，進一步提升桃園在亞洲市場的觀光聲量，吸引更多國際旅客親自走訪桃園。

新加坡新達城購物中心廣告。

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