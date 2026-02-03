舒華瘋傳暴瘦後現身台北 自爆一舉動被虧「瘋了嗎」

舒華今亮麗出席代言記者會。Halo Mavis瑪菲司股份有限公司提供



韓國女團「i-dle」台灣成員舒華今（2╱3）為電商女王瑪菲司（Mavis）自創品牌 「HALO MAVIS BEAUTY」膠原蛋白系列擔任代言人，日前她在〈Mono〉MV以齊瀏海金髮造型法令紋明顯，被粉絲擔心瘦過頭，今她以細肩帶長洋裝亮麗現身記者會，她自爆很愛跑步爆汗的感覺，「跑到我朋友都說妳瘋了嗎」？

舒華一出場就開心表示：「每次回來都蠻開心，因為大家都給我很多稱讚、很多人來看我，謝謝大家的支持。」她對於這次廣告成品很滿意，自信地說：「對我來說拍攝只要導演跟工作人員跟我討論好要拍什麼風格，對我來說都沒有太難，反正顏值在這，我平常該保養就保養，我收到很多朋友、工作人員的回饋說『怎麼那麼漂亮』，我看了也非常滿意，風格、色彩我都覺得好漂亮，謝謝當初把我拍得那麼漂亮的大家。」

談到代言契機，舒華透露跟瑪菲司很有緣分，有次在去韓國的飛機上還坐前後排，加上自認已經26歲了，「我平常都是搽一些外在的保養品，好像我應該也要吃一些保健品跟膠原蛋白來補充內在的東西」。

皮膚白皙的舒華平常除遛狗物外不太曬太陽，她透露愛做皮拉提斯，「我現在覺得拉筋真的很重要，看了我以前的照片，體態對比差蠻多的，我開始拉筋、上皮拉提斯後，身邊的朋友都會說『妳體態很好看』，我就會很開心，而且拉完筋會很舒服」。

舒華（左）笑說和很有緣分。Halo Mavis瑪菲司股份有限公司提供

但如果出國，舒華就會去酒店健身房跑步，笑說：「我都會跑很久，跑到我朋友都說『妳瘋了嗎？為什麼要一直跑』？」不過她就愛跑到臉脹紅的程度，「因為我喜歡流汗、爆汗的感覺」。

日前傳出爆瘦新聞不只粉絲擔心，今記者會主持人曾寶儀也對舒華耳提面命，被問想對粉絲說的話，舒華感性表示：「首先我要感恩，一直抱著感恩的心情在做這個工作，謝謝大家的支持跟你們無條件的愛，最近好像有流感，都要注意身體、不要讓自己太累，寶儀姊一直擔心我變瘦了，我覺得健康很重要，不管什麼事，就是健康為主。」曾寶儀則安心回說：「妳懂了，我就不用再唸妳了。」

行程滿檔的舒華透露私下保養由內而外，談到如何保持好心情？她分享：「我的心態是，如果我遇到一些會讓我不開心的人事物的話，我就會馬上跟他保持3、5米，盡量不要讓自己靠近負能量，我會把他隔離，就算看到了也沒關係，因為他根本影響不到我。」並預告將繼續挑戰的新東西，「以後大家就會知道」。

至於舒華代言費，瑪菲司說：「這個我們有簽協定，不太能透露，但是我覺得是一個很超值的合作，因為大家都知道舒華的影響力，對我們來講幫助蠻大的，我很感謝她。」

