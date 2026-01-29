舒華瘦出新高度！竟炸出「2條法令紋」真實狀態曝光

娛樂中心／綜合報導

南韓大勢女團 (G)I-DLE 的台籍成員葉舒華，憑藉清新脫俗的五官與率真不造作的性格深受愛戴。除了令人稱羨的亮眼外型，她那如雪般的白皙肌膚，更被公認為女孩們心中的美膚天花板。然而近日帶著新歌回歸、染了一頭金髮的舒華，卻被網友擷取到「法令紋現形」的畫面，引發全網熱議。





舒華金髮回歸瘦出新高度！竟炸出「2條法令紋」…真實狀態嚇壞網：誰的媽媽？

舒華（中）在這次回歸售出新高點，更頂著一頭金髮，美貌再升級。（圖／翻攝自YouTube@STUDIO CHOOM）

0贅肉腹肌超吸睛 卻意外驚見「法令紋」？

近日有網友在Threads上發文曬出舒華在跳回歸舞蹈時的畫面截圖，截圖中可見，舒華一頭金色長直髮以及齊瀏海，在這次回歸中，瘦出新高點的她伸穿黑色短版上衣，搭配牛仔長褲，露出0贅肉腹部、腰線，雪白的肌膚在金髮的襯托下，顯得更透嫩。該網友則在內文直言舒華的法令紋變明顯了。

舒華金髮回歸瘦出新高度！竟炸出「2條法令紋」…真實狀態嚇壞網：誰的媽媽？

有網友直言舒華這次回歸「法令紋現形」老了不少。（圖／翻攝自YouTube@STUDIO CHOOM）

網友驚呼「撞臉多位大咖」：是曲老師還是比莉姐？

貼文曝光後，評論區立刻炸鍋，部分網友表示認同原PO，認為可能是減重過頭導致臉部凹陷，「怎麼突然變這麼老」、「抱歉，我第一眼看到有點像楊紫瓊」、「也有可能是瘦太多了」、「猛健樂臉」、「整個變比莉姐了」、「我第一眼以為是曲老師？」、「第一眼以為是陳珊妮老師！」、「Kimiko 老師」。甚至有毒舌網友酸度爆表，直問：「誰的媽媽？」。

舒華金髮回歸瘦出新高度！竟炸出「2條法令紋」…真實狀態嚇壞網：誰的媽媽？

許多網友替舒華抱不平，認為是因燈光、角度和妝造，才顯得有法令紋，在其他同場次的畫面是沒有法令紋的。（圖／翻攝自YouTube@STUDIO CHOOM）

粉絲護航：妝造跟打光坑慘女神！

面對惡評，大批粉絲紛紛跳出來護航，直指是「鏡頭角度」與「死亡燈光」的問題。粉絲怒轟「法令紋明顯是礙到你了，還特地截圖下來發文，然後又假裝不是黑她」、「說沒要黑但特意截圖？在那邊製造容貌焦慮？」、「瘦太多加上打光問題吧，換個角度看跟看其他物料就還好了，如果是真垮臉側面會很明顯」、「拍攝角度+妝容問題」、「可能她長相有點吃妝造，這個髮型怎麼回事啊到底，讓中臉看起來超長超老又顯眼睛小」。

更有網友分析，舒華原本就屬於肌膚極白的人，在強光直射下，臉部的陰影會被放大，加上舞蹈動作產生的表情變化，才會有「法令紋明顯」的錯覺。

