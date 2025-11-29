舒華登《桃園誌》封面！秒被黃牛炒價「金額有夠狂」

娛樂中心／周孟漢報導



桃園市政府市政刊物《桃園誌》，長期以來都是以免費的方式，提供給民眾閱讀。而在近期的《桃園誌》，則找來南韓女團i-dle台灣成員舒華擔任觀光大使，並將其當作封面人物，沒想到過去都幾乎沒人領取的《桃園誌》，卻因舒華的關係，意外成為搶手貨，網路上更是出現有人「炒賣」，超狂金額曝光，對此市府也做出回應。





《桃園誌》本來免費都沒人要！i-dle舒華一登封面「秒被黃牛炒價」超狂金額曝光

《桃園誌》107期以本市觀光大使、南韓女團i-dle成員舒華為主視覺，引發粉絲瘋搶。（圖／翻攝桃園市政府官網）

《桃園誌》107期找來桃園市觀光大使、南韓女團i-dle成員舒華為主視覺，並以特別企劃方式，跟隨舒華走訪大溪老街、小烏來天空繩橋等景點，封面散發女神風範，引發粉絲瘋搶，網路上也出現「炒賣」現象，一本要價70元；除了書籍本身外，同步推出的舒華小卡也同樣出現此現象，金額直接衝到650元。

有民眾將以舒華當作封面的《桃園誌》上架電商平台轉售。（圖／翻攝蝦皮購物）





對此，桃園市政府表示，近期市府接獲反映，有民眾將免費索取之市刊上架電商平台轉售，新聞處強調，此類行為已嚴重影響市民索閱權益，並重申轉售牟利違背市刊公共服務定位，呼籲民眾切勿購買。

同步推出的舒華小卡也同樣出現「炒賣」現象。（圖／翻攝蝦皮購物）





新聞處指出，《桃園誌》作為市府官方刊物，每單數月份1日推出紙本與電子版本，於指定索閱點免費提供，並非買賣商品。雖依現行法規，民眾在免費取得後即享有所有權，但若有人為轉售目的大量索取，不僅與刊物初衷相悖，也造成一般讀者難以索閱，明顯偏離市府推動市刊的公共目的。

桃園市政府呼籲民眾切勿購買。（圖／翻攝自 Google Maps）





為遏止不當營利行為並保障市民公平索閱權益，新聞處表示，後續將在刊物上新增更明確警語，如「刊物不得販售及營利」等，並同步透過官網與社群平台加強宣導，提醒民眾前往索閱點免費領取，或改以線上平台閱讀電子版本，避免助長轉售行為。

桃園市政府推出《桃園誌》107期電子版。（圖／翻攝桃園市政府電子書平台）





新聞處說明，此期《桃園誌》上刊後索取踴躍，為回應讀者需求，市府特別加印千本，放置於市府後棟1樓志工服務台、桃園火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心，歡迎民眾到上述地點免費索取。此外，也同步推出電子版，刊物除上架於本府電子書平台外，也建置《桃園誌》專屬官方網站，讀者可以藉由搜尋引擎主動查找刊物內容。

