舒華突曬素顏自拍！網挖「1細節」瘋猜：要solo了嗎？

南韓人氣女團I-DLE成員葉舒華擁有甜美臉蛋、直率性格，不僅神顏美貌讓人羨慕，其白皙發亮皮膚更是不少人嚮往的完美膚色範本。她平時經常在個人社群分享工作、生活，也曬出多張美照，IG追蹤人數將近600萬。昨（13）日她突然PO出自拍照，純素顏的無暇膚況驚呆萬網。





舒華平時經常在個人社群分享工作、生活，也不藏私曬出多張美照，IG追蹤人數將近600萬。（圖／翻攝自舒華IG）

舒華昨（13）日無預警在個人IG發文，曬出3張近距離自拍照，她穿搭簡約以素顏入鏡，黑上衣外搭黑外套，一頭秀髮隨意紮在腦後，任憑幾縷碎髮自然垂落。只見她不藏私直接公開最真實的一面，肌膚狀態絕佳，飽滿透亮的臉上看不見毛孔、瑕疵，氣色紅潤，微微嘟起嘴唇，放送清純可愛的私下狀態。

舒華突曬出3張近距離自拍照，絕佳無暇的肌膚狀態驚呆萬網。（圖／翻攝自舒華IG）

貼文一出，短短12小時，就吸引26萬人朝聖按讚，網友留言告白「素顏女神」、「素顏屆天花板得獎者」、「仙女下凡囉」、「素顏也美要我怎麼活」、「也太好看啦！美也是一種罪嗎」、「為什麼可以這麼漂亮又可愛」、「美女就是這麼不講道理，都不化妝就自拍了嗎」、「太美了懲罰自己看一百遍」、「怎麼還跟17歲長一樣」、「素顏+頂光也只有舒華能扛住了」、「是女神還是仙女啊？」、「被你美暈了」。舒華去年（2025年）曾透露要推出個人SOLO作品的計畫，忠實粉絲驚見貼文配樂是BLACKPINK的成員Jennie個人出道曲〈solo〉，瘋猜「是要solo的意思嗎！」、「是在劇透solo嗎？」、「葉舒華放solo是要solo了嗎？」、「刷妳要Solo了嗎？我超級期待欸」、「我覺得很可能就是暗示！好期待啊」、「舒華可以先不要solo嗎？錢包受不了啦」、「舒華可以透露一下什麼時候solo嗎？」。然而相關消息僅是粉絲猜測，舒華本人目前未對此做出回應。

網友見舒華貼文配樂是BLACKPINK的成員Jennie個人出道曲〈solo〉，瘋猜暴動。（圖／翻攝自舒華IG）









