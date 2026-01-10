舒華粉絲問「長太漂亮有什麼困擾嗎？」 釣出本尊超直白回應

葉舒華是韓國女團i-dle的台灣成員，人氣超高。（圖／楊澍攝）

南韓人氣女團「i-dle」的台籍成員舒華（葉舒華）在團內是門面擔當，白到發亮的美貌連許多韓星都羨慕。舒華經常透過社群分享近況，昨（9）日她上傳一系列美照，有粉絲好奇她長太漂亮有什麼困擾，意外釣出本尊回應，霸氣宣言展現她的自信美。

昨日舒華在社群平台Instagram上傳一系列最新造型照片，身穿一件丹寧平口洋裝，搭配銀色小熊鍊條腰帶，頭上則紮起丸子頭，整體看起來俐落，也格外甜美可人，加上好身材若隱若現，讓人眼睛不知道該看哪。

一直以來舒華的粉絲只要女神更新近況都會熱烈留言，因為都想被「欽點」，最新貼文底下，有人好奇問她「長得太漂亮有什麼困擾嗎？」，沒想到成功釣出本尊留言，「一堆髒東西容易大驚小怪吧」。舒華超直白的12個字，展現她霸氣的自信美。

有粉絲問舒華長太漂亮有什麼困擾，本人現身回應了。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

其實舒華過去曾因為體態忽胖忽瘦，被質疑為何能當女團門面，不過日前美國知名電影網站「TC Candler」公布2025年度全球百大最美臉孔，台灣唯二上榜的就是周子瑜和葉舒華，分別排在第20名及第71名，足見舒華的美貌也是獲得國際認證的。

