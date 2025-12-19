舒華粉絲福利來了！宣傳桃園影片2天瀏覽破百萬 可抽限量桌曆

舒華擔任桃園觀光大使，拍攝的宣傳影片兩天瀏覽量就突破100萬次。桃園市政府提供



K-POP天團「(G)I-DLE」成員舒華接受桃園市政府邀請擔任桃園觀光大使，新推出的影片「來桃園，舒華的家鄉」在觀光旅遊局官方Instagram、YouTube與其他串流平台上架2天，總瀏覽次數已突破100萬次，宣傳效果驚人；更讓粉絲期待的是，觀旅局表示，即日起到明年1月16日，上樂遊桃園IG完成指定任務就有機會抽中2026舒華樂桃桃限量桌曆。

在這部1分30秒的影片中，舒華以「這裡，是我心裡的桃園」為主題，帶大家到小烏來天空步道、天空繩橋、大溪福仁宮、橫山書法藝術館等地，欣賞桃園之美。

廣告 廣告

舒華2026年限量桌曆。桃園市政府提供

觀旅局表示，這次邀請具有全球知名度的舒華擔任觀光大使，希望透過國際級偶像影響力，讓世界認識桃園。這部影片採取「多平台分眾曝光」與「國際社群協作」模式，影片上架僅2天，統計觀旅局官方Instagram、YouTube 及其他串流平台總瀏覽次數已突破100萬次，此外還有很多其他時尚媒體平台主動串流包括Vogue、ELLE、GQ等，表現亮眼。

舒華2026年限量桌曆。桃園市政府提供

網友看了宣傳影片，以韓文留言表示想到桃園看舒華。桃園市政府提供

影片發布後，社群上紛紛有網友以韓文、英文、日文留言「我要去桃園看舒華」、「原來舒華的老家是桃園」、「三月去台北玩，我也要去桃園」。觀旅局表示，舒華的高人氣已成功為桃園觀光打開了國際對話的窗口，市府後續將持續透過多元管道推廣觀光。即日起到明年1月16日，上樂遊桃園IG完成指定任務，就有機會抽中「2026舒華樂桃桃限量桌曆」。

舒華2026年限量桌曆。桃園市政府提供

更多太報報導

「彈劾賴清德」網站連署破200萬 她抓包一疑點：不可思議

驚爆賣假「藝伎」莊園咖啡 歐客佬董座鞠躬道歉！補償方案出爐

日本擬收緊「永住權」條件 日語能力須達門檻