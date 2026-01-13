舒華素顏近距離自拍洩「真實膚況」 網見1細節瘋猜：是要SOLO了嗎

娛樂中心／蔡佩伶報導

舒華曬素顏自拍。（圖／翻攝自IG）

26歲台灣女星舒華擁有甜美的外型，現為韓國女團i-dle成員之一，受到許多歌迷的喜愛，今（13日）舒華無預警曬出素顏自拍照，吹彈可破的肌膚狀態讓網友讚賞不已。

舒華常透過社群跟粉絲分享近況，今晚她PO出三張自拍照，只見舒華臉上雖然沒有過多妝容，但整體看起來氣色很好，尤其近距離自拍，也完全看不出臉蛋上有任何瑕疵，就連黑眼圈都沒有。

照片曝光不到一小時，立刻吸引10.5萬粉絲按讚朝聖，「素顏也美是要我怎麼活」、「素顏界天花板得獎者」、「都不化妝就自拍了嗎」，還有網友好奇舒華搭配BLACKPINK的成員Jennie個人出道曲〈Solo〉，是在暗示即將SOLO，但對於網友的猜測，舒華並未回應。

