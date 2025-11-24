舒華被問：怎麼粉絲一直掉？本人高EQ回應了

娛樂中心／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華，每每PO文總能吸引大批粉絲圍觀的她，日前釋出多張悄悄飛往泰國度假的私下美照，只見她舞台濃妝全卸、身披鬆墜感十足的鏤空洞洞針織上衣，搭配飄逸長裙，化身文青系女孩的清新模樣曝光後，引發眾多粉絲暴動。

畫面可見，舒華走訪泰國清邁市集，一身慵懶穿搭很難不引人注目。她身披鬆墜感十足的鏤空針織外套，內搭簡單背心，下身搭配印花長裙，整套造型既日常又充滿度假風。無論是背對鏡頭逛攤位，還是低頭挑選飾品，都宛如從電影中走出來的文青女主角，一頭黑長直髮垂落而下，柔和氛圍感滿分。

泰國街市補貨野生舒華，布料太絲滑，大片裸色全洩。（圖／翻攝自IG@yeh.shaa_）





舒華上傳一系列泰國度假畫面，對著鏡頭甜笑就迷倒不少粉絲們迷得神魂顛倒。（圖／翻攝自IG@yeh.shaa_）





其中一張畫面中，她坐在綠意盎然的咖啡廳裡，低頭喝椰子水，光是露出恬靜甜笑就把粉絲們迷得神魂顛倒。一系列私下美照曝光後，吸引大批網友圍觀，貼文上傳僅1天時間就聚集超過48萬人圍觀按讚。不過就有人歪樓留言提問：「舒華你粉絲怎麼一直掉」，也釣出舒華本人高EQ回應：「我所有東西都在掉」。

舒華發文被問「怎麼粉絲一直掉」，本人高EQ回應了。（圖／翻攝自IG@yeh.shaa_）





