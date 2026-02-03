舒華被指「暴瘦脫相」法令紋現形！回台灣不忍了 鬆口洩真實近況

娛樂中心／蔡佩伶報導

i-dle舒華被指「暴瘦脫相」。（圖／翻攝自STUDIO CHOOM YouTube）

舒華是韓國女團「i-dle」的台灣成員，長相甜美的她圈粉無數，日前團體帶著新歌〈Mono〉回歸，不過釋出的MV畫面，舒華臉蛋卻被指「暴瘦脫相」，她今回台灣出席活動時也鬆口近況。

舒華今（3日）穿著一件淡粉色細肩帶禮服現身，襯托出纖細身材以及白皙肌膚，氣色看起來不錯，然而，舒華面對大家憂心她「暴瘦」的狀態，她先是感謝大家的關心，同時強調健康很重要，「凡事都要以健康為主」。

其實，舒華自出道以來，身材常被放大檢視，這回網友針對舒華在MV上的臉部線條進行討論，認為她「法令紋明顯」，老了很多，不過也有網友緩頰，表示可能是角度問題。

舒華是韓國女團「i-dle」成員。（圖／翻攝自IG）

