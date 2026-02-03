舒華被指「暴瘦」後首現身 鬆口回應：健康很重要

舒華出席記者會，強調健康很重要。（圖／侯世駿攝）

韓國女團i-dle台灣成員舒華，今（3日）出席電商女王Mavis瑪菲司自創品牌代言記者會。日前舒華在〈Mono〉MV齊瀏海金髮造型法令紋明顯，被粉絲擔心瘦過頭。今她出席活動氣色看起來不錯，對於被指「暴瘦」，舒華感謝大家的關心，同時強調健康很重要，「凡事都要以健康為主」。

舒華跟主持人曾寶儀訪談時提到：「每次回來都蠻開心，因為大家都給我很多稱讚、很多人來看我，謝謝大家的支持。」對於廣告拍攝成果，舒華表示「對我來說拍攝難度不高，反正顏值在這，我平常該保養就保養」，透露身邊好友與工作人員看完後都驚呼「怎麼那麼漂亮」，讓她非常有成就感，也感謝團隊將色彩與風格呈現得如此完美。

曾寶儀（左）擔任記者會主持人。（圖／侯世駿攝）

舒華感性表示：「首先我要感恩，一直抱著感恩的心情在做這個工作，謝謝大家的支持跟你們無條件的愛，最近好像有流感，都要注意身體、不要讓自己太累，寶儀姊一直擔心我變瘦了，我覺得健康很重要，不管什麼事，就是健康為主。」曾寶儀則回說：「妳懂了，我就不用再唸妳了。」

此外，舒華透露自己除了遛狗外幾乎不曬太陽，近期迷上了皮拉提斯，「拉筋真的很重要，對比以前的照片，體態真的差蠻多的」。現在只要朋友稱讚她體態好看，她就會非常有動力。而她也說出國工作時，一定會在飯店健身房跑步，甚至跑步時間長到讓友人不解。她笑說：「我會跑到臉部脹紅，我就是喜歡那種瘋狂流汗、爆汗的感覺，朋友都說我跑瘋了。」

瑪菲司邀來舒華為自家產品代言。（圖／侯世駿攝）

