舒華許願成功！i-dle明年3月攻台北大巨蛋 搶先TWICE成韓女團第一

韓國人氣女團i-dle 3日無預警在社群平台公開2026年全新世巡《Syncopation》演唱會行程，確定五人將在明年3月7日登上台北大巨蛋開唱，讓粉絲們興奮不已。由於TWICE先前宣布3月21日將於大巨蛋開唱，因此i-dle此舉也搶先寫下「首組攻進台北大巨蛋」的南韓女團紀錄。

i-dle明年3月將攻台北大巨蛋。（圖／翻攝IG i_dle_official）

從i-dle官方發布的世巡海報顯示，她們將於2026年2月展開全新巡演，首站會在2月21日、22日一連兩天於首爾Kspo Dome開跑，接著3月7日空降台北大巨蛋。並陸續於3月21日前往曼谷、5月27日到墨爾本、5月30日雪梨站、6月13日新加坡站、6月20日及21日前進日本橫濱K-Arena，並於6月27、28日到香港Kai Tak Stadium等8座城市演出。

韓國人氣女團i-dle 3日無預警公開2026年全新世巡《Syncopation》演唱會行程。（圖／翻攝IG i_dle_official）

女團i-dle由小娟、薇娟、Minnie、雨琦與台灣成員舒華組成，成軍7年在南韓和國際間擁有高人氣。她們也多次來台唱，在去年小巨蛋演唱會上，舒華與雨琦合唱S.H.E的〈Super Star〉，安可曲則全體帶來韋禮安的〈如果可以〉，誠意十足。當時舒華還喊話希望下次能前進台北大巨蛋開唱，如今她們將帶著全新姿態攻進台北大巨蛋，可說是圓了舒華的願望。

