舒華說到做到！i-dle 3月登大巨蛋開唱 票價、座位圖曝光

韓國人氣女團i-dle於日前宣布開啟第4次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站將於3月7日在台北大巨蛋舉辦。16日售票資訊正式曝光，演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

i-dle 3月7日將在台北大巨蛋舉辦演唱會。 （圖／KLIVE、CUBE提供）

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給台北，並陸續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱和香港等地與全球的NEVERLAND（粉絲暱稱）見面。

據悉，2024年i-dle就曾登上小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋！」如今許願成功，成為首組登上台北大巨蛋的女子團體。

舒華（右2）曾誓言「下次唱進大巨蛋！」如今許願成功 。 （圖／KLIVE、CUBE提供）

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》台北大巨蛋票價 、 座位圖曝光 。 （圖／KLIVE、CUBE提供）

門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。

門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12:00至1月19日中午12:00止登記購票，1月24日18:00到22:00止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10:00起至13:59止，最終才於2月1日14:30起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

