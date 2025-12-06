舒華超甜wink電暈萬人！歪頭示愛IU畫面流出

娛樂中心／李汶臻報導

亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度移師台灣舉辦。頒獎典禮於今（6）日下午在世運主場館揭獎，AAA主要獎項稍早陸續掀牌，作為「台灣女兒」的南韓人氣女團i-dle成員葉舒華，拿下「AAA best choice」獎項。

AAA頒獎典禮、ACON音樂節分別於本週末（12月6日、7日）兩天在高雄世運主場館接連登場。人氣超高的「台灣女兒」葉舒華返台出席盛宴，一舉一動備受外界關注，她將擔任7日演唱會ACON的主持人。而6日稍早AAA頒獎典禮上的各項獎項陸續掀牌，「AAA best choice」獎項由舒華拿下，而這也是她出道8年來的首座個人獎項，讓全場瞬間嗨翻。

舒華當晚以一襲雪白貼身禮服亮相，站上台領獎時突然切換成國語，詢問台下「我是誰」，瞬間引發台下5萬觀眾齊聲暴動，並異口同聲地用中文喊出她的本名「葉舒華！」，她聽完後也秒露出滿意微笑。舒華隨後也以韓語感謝AAA給自己這麼有意義的獎項，隨後也對i-dle成員們、妝髮老師、造型師，以及所有工作人員表達致謝之意，最後也不忘跟大批Neverland（粉絲名）喊話，表示「Neverland，對我來說永遠引以為傲，我會盡最大的努力，成為最好的舒華！」。

值得一提的是，她在典禮上與歌手林俊傑以及主持人張員瑛的同框場面，不僅讓眾多粉絲驚呼連連，她在鏡頭前還神還原韓劇《苦盡柑來》超經典的歪頭wink表情，當眾向IU（李知恩）告白，讓5萬人瞬間被電暈。

原文出處：舒華出道8年「首座個獎」AAA拿下！切換國語「感動台粉」當眾示愛萌翻

