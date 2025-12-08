舒華造型師「一張照片」又把她送上熱搜！AAA主持髮型藏巧思，美到被喊真人版公主！

（圖／翻攝自小紅書）

AAA才落幕一天，網路討論度卻還在燒，而最被推到熱搜上的竟然是舒華的髮型！

她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。

（圖／取自i-dle IG）

不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型師po出舒華的背影照讓全網驚呆：那個立體蝴蝶結竟然是用「她自己的頭髮」做出來的！髮絲折出的弧度超級精準，後腦勺完全沒有厚重感，兩側還保留下垂的細碎髮，讓整個公主感不會太甜，反而多了高級氣場。

（圖／取自i-dle IG、翻攝自小紅書）

這個設計瞬間在評論區引爆第二波風暴，大家瘋狂喊：「什麼！不是蝴蝶結髮夾？」「前面小貓、後面是仙女」「造型師太會了吧」。也有人把前後鏡頭拼起來比較，直接認證這顆髮絲蝴蝶結比一般典禮造型精緻太多，從舞台正面到背影都零死角。

（圖／翻攝自小紅書）

從紅毯、主持到後台自拍，舒華這次AAA的整套造型完成度高得誇張！禮服仙、妝乾淨、髮型有巧思，難怪典禮結束一天後還能再衝上熱搜—因為真的美得太值得重播一百遍。

