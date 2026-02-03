舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

電商女王Mavis瑪菲司3日邀韓團i-dle成員SHUHUA（舒華）返台為旗下膠原蛋白產品代言。針對近日在新歌〈Mono〉MV中被質疑過瘦導致法令紋現形，舒華大方回應：「我覺得健康很重要，不管怎樣就是以健康為主。」讓關心她的主持人曾寶儀表示鬆了一口氣。

舒華也分享保養祕訣，她坦言平日鮮少到戶外運動，主要靠皮拉提斯健身，「大家都說我體態變好看，我很開心，拉完筋後身體就不會覺得卡卡的。」偶爾因海外行程無法上課時，她會在飯店跑步機上跑很久，甚至讓團員擔心直呼：「你瘋了嗎？」她也說感謝粉絲的支持，讓她能持續充滿動力工作，並叮嚀粉絲要注意流感，別讓身體太過勞累。

提到如何維持心理狀態，她認為保持心情愉快非常重要，「遇到不開心的人事物，我會保持3到5公尺的距離，一定會把它隔離；看到沒關係，因為他根本影響不到我。」而瑪菲司被問到邀請舒華代言的費用，她表示因簽有保密協定無法透露，低調表示，「這是一個很超值的合作。」