舒華遭質疑「暴瘦」 在台露面回應了

SHUHUA（左）受Mavis瑪菲司邀請成為產品代言人。（Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）

電商女王Mavis瑪菲司3日攜手i-dle成員SHUHUA（葉舒華）現身台北舉辦記者會。舒華接下品牌膠原蛋白代言，受訪時表示：「每次回台灣都很開心。」近日才在新歌〈Mono〉MV中被質疑過瘦，舒華對此回應，透露主持人曾寶儀也曾擔心她的體態，「我覺得健康很重要，不管怎樣就是健康為主。」聽到她這番話，才讓一旁的曾寶儀表示鬆了口氣。

舒華表示平時靠皮拉提斯健身保養，「大家都說我體態變好看，我很開心，拉完筋就不會覺得卡卡的。」她坦言透過運動讓身體更健美，也特別感謝粉絲的支持，讓她能持續產出作品，同時不忘叮嚀粉絲注意流感，別讓身體太累。

此外，她提到保持心情愉快也很重要，「遇到不開心的人事物，我會保持3到5米的距離，一定會把它隔離；看到沒關係，因為他根本影響不到我。」展現出高度自信。

事業有成的瑪菲司則分享去年營收12億，今年表現雖略有起伏，但總營業額仍接近去年的12億。至於找舒華代言的費用，因簽有保密協定無法透露，但她強調：「這是一個很超值的合作，大家都知道舒華的影響力，這對還不認識我們品牌的人幫助很大，非常感謝她。」

身為日理萬機的老闆娘，瑪菲司透露日前去芬蘭度假已把今年的假用完了，「今年沒有休假，下一檔活動緊接著要來。」她也預告目前已有在洽談其他韓國偶像代言產品。

